KYIV, 28 mai (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a présenté un projet de loi visant à imposer des sanctions à l'Iran, allié de la Russie, a annoncé dimanche le chef du cabinet présidentiel ukrainien Andri Yermak.

Kyiv et ses alliés affirment que l'Iran fournit des armes à la Russie, notamment des drones, ce que Téhéran réfute.

Ce projet de loi, s'il est adopté par le Parlement ukrainien, vise à interdire aux marchandises iraniennes de transiter par l'Ukraine et d'utiliser son espace aérien, et à imposer des sanctions commerciales, financières et technologiques à l'encontre de l'Iran et de ses citoyens.

Kyiv a été la cible dans la nuit de samedi à dimanche de plusieurs attaques de drones lancées par la Russie, ont déclaré les autorités ukrainiennes, qui ont précisé avoir abattu 52 drones "kamikazes" iraniens sur 54. (Reportage Max Hunder, version française Kate Entringer)