Ukraine: Zelensky propose un nouvel échange de prisonniers

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a proposé mercredi un échange de prisonniers au cours duquel des prisonniers de guerre ukrainiens retenus par les forces russes seraient échangés contre l'homme politique pro-russe Viktor Medvedtchouk.

Lors d'une allocution, le président ukrainien a déclaré qu'il était "important pour nos forces de sécurité et notre armée d'envisager une telle possibilité".

Les forces de sécurité ukrainienne ont annoncé mardi avoir arrêté Viktor Medvedtchouk, l'allié le plus proche et le plus influent du président russe, Vladimir Poutine, en Ukraine.

(Reportage David Ljunggren et Ron Popeski; version française Camille Raynaud)