KYIV, 1er octobre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche que rien n'affaiblirait la lutte de son pays contre la Russie, au lendemain de l'accord budgétaire trouvé au Congrès américain, qui n'a pas renouvelé pour l'instant son soutien à l'Ukraine.

Le ministre de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré pour sa part avoir reçu des assurances quant à une assistance militaire supplémentaire lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain, Lloyd Austin.

"Le secrétaire Austin m'a assuré" que le soutien américain à l'Ukraine "continuerait", a-t-il écrit dans un message sur X, utilisant des drapeaux à la place des noms de pays.

Un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que Kyiv travaillait avec ses partenaires américains à un accord concernant un budget futur et que le soutien américain était intact.

Dans un discours enregistré à l'occasion de la Journée des Défenseurs, le président Zelensky n'a pas abordé directement le vote au Congrès, mais il a réitéré sa détermination à se battre pour la victoire.

Personne ne peut "mettre fin" à la stabilité, à l'endurance, à la force et au courage de l'Ukraine, a-t-il déclaré, évoquant une victoire à venir. "À mesure que nous nous en rapprochons chaque jour, nous disons : 'Nous nous battrons aussi longtemps qu'il le faudra.'"

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche que les républicains s'étaient engagés à fournir une aide à l'Ukraine par le biais d'un vote séparé et que le soutien américain ne saurait être interrompu "en aucune circonstance".

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a également cherché à rassurer les Ukrainiens quant au futur soutien américain dans des commentaires sur Facebook, soulignant que les fonds précédemment approuvés ne seraient pas affectés.

"Le soutien à l'Ukraine reste inébranlable au sein de l'administration américaine, dans les deux partis et dans les chambres du Congrès américain, et, plus important encore, au sein le peuple américain", a-t-il écrit. (Reportage Elaine Monaghan à Washington, Pavlo Polityuk à Kyiv et Maria Starkova à Lviv; Version française Elizabeth Pineau)