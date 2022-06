Ukraine-Zelensky salue l'engagement des "amis" britanniques

KYIV, 10 juin (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui s'est entretenu vendredi avec le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace, a salué l'engagement de la Grande-Bretagne auprès de Kyiv et son aide dans le conflit contre la Russie.

Ben Wallace, en visite à Kyiv deux mois après le Premier ministre Boris Johnson, a salué en retour le "leadership" du dirigeant ukrainien.

"Je suis reconnaissant à la Grande-Bretagne, au gouvernement et au Premier ministre", a déclaré Volodimir Zelensky. "La guerre met en évidence qui est notre ami ou nos amis - pas seulement des amis stratégiques, mais de vrais amis maintenant. Et je crois que la Grande-Bretagne est un ami." Ben Wallace s'est rendu à Kyiv au lendemain de la condamnation à mort de deux Britanniques et d'un Marocain qui combattaient aux côtés des forces ukrainiennes par un tribunal de la République populaire autoproclamée de Donetsk.

Le service de presse de la présidence ukrainienne n'a pas précisé si les deux responsables avaient évoqué l'affaire.

La Grande-Bretagne a qualifié cette décision de "simulacre de jugement" et l'Ukraine a déclaré que le jugement n'avait aucun fondement. (Reportage atalia Zinets ; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)