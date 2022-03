Ukraine, inflation : Londres réduit sa prévision de croissance

Londres (awp/afp) - Face à l'inflation et à la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni a fortement réduit ses prévisions de croissance pour 2022 et annoncé quelques mesures fiscales pour aider les ménages, aussitôt critiquées comme insuffisantes par l'opposition et des ONG.

S'il est "trop tôt pour connaître le plein impact de la guerre en Ukraine sur le Royaume-Uni", Londres s'attend désormais à une croissance de 3,8% cette année, contre une précédente estimation de 6%, a annoncé le Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak au Parlement pour son discours budgétaire de printemps.

M. Sunak, pressé depuis plusieurs semaines de faire davantage pour aider les ménages les plus modestes face à l'envolée du coût de la vie, a annoncé devant le Parlement plusieurs milliards de livres de mesures, notamment une réduction pendant 12 mois de 5 pence par litre des taxes sur les carburants.

La situation pourrait encore s'assombrir, a-t-il prévenu, appelant le pays à se préparer "à une détérioration des finances publiques qui pourrait être importante".

Cette nouvelle prévision de croissance représente un gros coup de frein comparé au rebond de 7,5% de l'économie britannique en 2021, plus forte progression du G7, après une contraction historique de 9,4% l'année précédente à cause de la pandémie.

L'organisme public de prévisions économiques OBR estime aussi que l'inflation pourrait atteindre un plus haut en 40 ans au dernier trimestre 2022 à 8,7% sur un an , après avoir encore accéléré à 6,2% en février, selon des chiffres publiés mercredi.

"Pas assez pour les plus vulnérables"

Face à des hausses généralisées de prix, les Britanniques pourraient connaître en 2022 la plus forte baisse annuelle de leur revenu disponible réel depuis la seconde guerre mondiale et voient les factures énergétiques s'envoler, mais aussi les prix de l'alimentation, de l'habillement ou des loisirs.

L'opposition parlementaire et des ONG ont dénoncé les mesures annoncées mercredi comme étant trop limitées, ne faisant "pas assez pour les personnes les plus vulnérables", qui ont un revenu trop faible pour payer des impôts a notamment pointé Oxfam.

En outre, "le gouvernement promeut une reprise axée sur la voiture plutôt que sur les transports publics respectueux du climat", a tancé le syndicat TSSA.

La fédération patronale CBI a salué de son côté des mesures fiscales destinées à stimuler l'investissement des entreprises à partir de l'an prochain mais estime aussi que les annonces gouvernementales arrivent trop tard et sont insuffisantes.

Orthodoxie budgétaire

Le gouvernement prévoit aussi un relèvement de la tranche exonérée d'impôts sur le revenu, le doublement d'un fonds destiné à aider les ménages les plus défavorisés ou encore des réductions de TVA pour les propriétaires installant des panneaux solaires, pompes à chaleurs ou isolement de leur logement.

A plus long terme, Rishi Sunak a aussi annoncé une réduction du taux de base de l'impôt sur le revenu, prévue pour 2024, soit avant les prochaines élections nationales.

Le gouvernement avait déjà décidé en février 9 milliards de livres d'aides au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.

Ce nouveau train de mesures représente une dépense supplémentaire de 9,2 milliards de livres selon la maison de recherche Capital Economics, pour qui les ménages britanniques devront toutefois "encore absorber environ 20 milliards de livres en raison de la hausse des prix de l'alimentation, de l'essence et des services publics d'ici fin 2023".

"Le Chancelier aurait pu aller plus loin (...) mais il semble garder de l'argent de côté à l'approche des élections de 2024, pour des raisons politiques", poursuit-il. "Pour l'économie, il aurait été préférable d'en utiliser d'avantage maintenant".

Après les largesses de la pandémie, le Chancelier Sunak avait martelé depuis plusieurs mois le souhait de revenir à davantage d'orthodoxie budgétaire.

Si l'emprunt public est pénalisé, lui aussi, par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, il a pourtant globalement baissé plus que prévu depuis le début de l'année fiscale, qui court jusqu'en mars.

afp/rp