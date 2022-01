BRUXELLES, 24 janvier (Reuters) - Les pays membres de l'Otan ont placé leurs armées en état d'alerte et ont décidé d'envoyer des renforts en Europe de l'Est, dont des navires de guerre et des avions de combat, a déclaré lundi le secrétaire-général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, alors que l'Ukraine et les pays occidentaux s'inquiètent d'une possible attaque russe. (Reportage Sabine Siebold, version française Tangi Salaün)