Ukraine: l'UE proroge pour 6 mois les sanctions contre les violations de l'intégrité territoriale

Le Conseil a décidé ce jour de proroger pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 15 mars 2021, les sanctions visant des personnes et entités qui continuent de compromettre ou de menacer l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Les mesures restrictives existantes prévoient à la fois des restrictions en matière de déplacements et le gel des avoirs, et continueront de s'appliquer à 175 personnes et 44 entités.

La décision a été adoptée par le Conseil selon la procédure écrite. Les actes juridiques seront publiés au Journal officiel le 11 septembre 2020.

Des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ont été initialement instaurées le 17 mars 2014.

Parmi les autres mesures prises par l'UE en réponse à la crise en Ukraine figurent des sanctions économiques visant des secteurs spécifiques de l'économie russe, actuellement en vigueur jusqu'au 31 janvier 2021, et des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, limitées au territoire de la Crimée et de Sébastopol, actuellement en vigueur jusqu'au 23 juin 2021.

La liste des personnes et entités visées par des sanctions fait l'objet d'un suivi constant et de renouvellements périodiques par le Conseil.