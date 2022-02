Ukraine : la BCE devra se montrer encore plus prudente, selon un responsable

Francfort (awp/afp) - L'invasion de l'Ukraine par la Russie, facteur d'incertitude sur l'inflation et la croissance en zone euro, rend "encore plus nécessaire la prudence" de la part de la Banque centrale européenne, a affirmé lundi Fabio Panetta, membre du directoire.

"Chaque fois que nous sommes incertains des conséquences de nos actions, il est logique d'agir avec prudence", a déclaré Fabio Panetta lors d'un discours.

"C'était déjà le cas avant l'invasion de l'Ukraine, mais ce terrible événement a rendu encore plus nécessaire la prudence", a souligné ce partisan d'une politique monétaire expansive.

Dans un monde qui est "devenu plus sombre", le banquier central italien se dit partisan d'une politique des "petits pas" en terme de réponse monétaire.

L'institut devra par conséquent calibrer sa politique de manière à ne pas "étouffer la reprise" et "cimenter les progrès vers la stabilité des prix", en clair revenir à un régime d'inflation propice à l'activité économique.

L'inflation en zone euro a atteint en janvier un niveau historique, à 5,1%, soit largement au-dessus de l'objectif de 2% poursuivi par la BCE à terme, en raison de la flambée des prix de l'énergie, a souligné M. Panetta.

L'incertitude demeure quant au moment où le pic d'inflation sera finalement atteint, avait indiqué la semaine dernière Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE.

La hausse des prix de l'énergie alimentée par le conflit en Ukraine suggère de fait "une plus longue période d'inflation supérieure à l'objectif, tandis que les ruptures d'approvisionnement en matières premières et en denrées alimentaires pourraient s'avérer plus persistantes", a renchéri M. Panetta.

Le moment où la BCE va normaliser sa politique monétaire reste ainsi très incertain, alors que d'autres grandes banques centrales ont déjà amorcé le mouvement. La BCE a accentué son cap accommodant depuis le choc de la pandémie du Covid-19 début 2020.

Lors de sa prochaine réunion en mars, l'institution va examiner le devenir de ses rachats d'actifs et préciser ses intentions sur ses taux directeurs.

afp/ol