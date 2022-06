Ukraine: la banque centrale relève son taux directeur de 10% à 25%

Kiev (awp/afp) - La banque centrale ukrainienne (NBU) a annoncé jeudi relever son taux directeur à 25%, contre 10% actuellement, pour tenter d'endiguer l'inflation et protéger la hryvnia, la monnaie nationale, des répercussions économiques de l'invasion russe qui dure depuis près de 100 jours.

"Le conseil d'administration de la Banque nationale a décidé d'augmenter le taux d'intérêt directeur à 25% par an", a écrit la NBU dans un communiqué, soit le niveau le plus haut depuis 2015.

Le but de cette "politique interventionniste" est "de protéger les revenus et l'épargne des citoyens, accroître l'attractivité des actifs de la hryvnia et réduire la pression sur le marché des changes", continue le communiqué.

En remontant fortement le taux directeur à 25%, la banque centrale ukrainienne souhaite surtout "renforcer (sa) capacité (...) à assurer la stabilité du taux de change et contenir les processus inflationnistes".

Conséquence notamment de la guerre avec la Russie, l'inflation s'est envolée à 16,4% en avril sur un an, selon des chiffres officiels publiés par la banque centrale. Elle pourrait atteindre 20% en fin d'année sur douze mois, selon des premières estimations.

Une telle mesure devrait, selon la NBU, aussi permettre de limiter la "menace" de "dollarisation" de l'économie ukrainienne, soit le risque d'abandonner la hryvnia au profit du dollar américain.

La monnaie ukrainienne s'échangeait jeudi après-midi autour de 29,5 hvrynia pour un dollar, à un niveau relativement stable depuis le début de l'invasion russe.

Le chef de la banque centrale, Kirill Chevtchenko, a par ailleurs révélé jeudi vouloir entamer des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) pour élaborer "un nouveau programme" économique pour l'Ukraine.

L'invasion russe fin février a très fortement impacté l'économie ukrainienne, précipitant la hausse de l'inflation et renforçant la pression sur les réserves de la banque centrale.

afp/rp