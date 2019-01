Ulrike Kaiser Boeing (CFA et CAIA) prend la tête de DPAM Suisse

Bruxelles, mercredi 9 janvier 2019









Degroof Petercam Asset Management (DPAM) a le plaisir de vous annoncer qu’Ulrike Kaiser-Boeing (CFA et CAIA) a rejoint l’entreprise en tant que Country Head en Suisse.



Elle travaillera en étroite collaboration avec Mélanie Schaus, Relationship Manager, et sera placée sous la direction de Tomás Murillo. De son côté, Frédéric Guibaud a décidé de poursuivre sa carrière en-dehors de DPAM.



Selon Tomás Murillo, Head of International Sales et membre du Conseil d’administration de DPAM, « Ulrike est une professionnelle de l’investissement très expérimentée qui a fait ses preuves depuis 20 ans dans le domaine de la gestion d’actifs institutionnels. De par son écoute de la clientèle, sa connaissance des marchés locaux, ses relations approfondies avec les clients et ses compétences en matière de développement commercial, elle constituera une valeur ajoutée fondamentale pour DPAM. »



Hugo Lasat, CEO de DPAM, confirme : « Le marché institutionnel suisse a toujours été très important pour DPAM. Je suis ravi qu’Ulrike nous ait rejoints pour continuer à développer ce marché et pour renforcer notre proximité avec les clients finaux et distributeurs institutionnels locaux. Toujours en Suisse, nous continuerons de bâtir l’image de marque de DPAM, qui se déploie autour du slogan : ACTIVE-SUSTAINABLE-RESEARCH. »



CV d’Ulrike Kaiser-Boeing, CFA et CAIA :

Mars 2015 - Octobre 2018 Carnegie Fund Services Limited , Genève : Head of Client Relations

(IFCI), Genève : Project Manager Formation : Université de Cologne, Allemagne – Diplôme supérieur de commerce, École des Hautes Études Commerciales (HEC), France