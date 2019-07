Ulys24, la solution de stockage du Groupe 2CRSi, retenue par le CERN

Regulatory News:

2CRSi (Paris:2CRSI), constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, annonce aujourd’hui avoir été retenu par le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, pour sa solution innovante et performante de stockage.

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Dans le cadre de ses recherches, il utilise des instruments scientifiques très complexes et traite de nombreuses données nécessitant d’importantes capacités de stockage. L’Organisation a ainsi lancé en début d’année un appel d’offres auprès du marché pour se doter d’une solution adaptée à ses besoins.

L’infrastructure de stockage Ulys24 a été sélectionnée par le Centre de Recherche grâce à ses avantages technologiques issus des partenariats noués par le Groupe avec des acteurs de premier plan. La solution composée d’une centaine de systèmes comprenant chacun 24 disques de 12 To a su répondre aux besoins de stockage du CERN : 27,5 pétaoctets (soit 27,5 millions de gigaoctets).

Le Groupe 2CRSi, fournisseur d’un grand nombre d’instituts de Recherche et d’établissements académiques, notamment auprès d’universités américaines, consolide ainsi sa position de partenaire privilégié auprès des acteurs de ce secteur grâce à ses produits innovants et différenciants d’un point de vue technologique.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été retenu par le CERN, un acteur majeur du monde de la Recherche. Le fait d’avoir remporté cet appel d’offres illustre le caractère unique et à forte valeur ajoutée de nos produits. Je suis persuadé que cette première commande est le début d’une collaboration pérenne avec le CERN, » déclare Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général de 2CRSi.

À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 M€. Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

