Umalis : CHRISTIAN PERSON, PDG DE UMALIS GROUP PRESSENTI COMME « ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE 2018 »

Né en le 17 janvier 1969, le fondateur et président de UMALIS GROUP ( Portage Salarial) , Christian PERSON , a été pressenti par la direction de ERNST AND YOUNG, EY, comme « Entrepreneur de l'Année de la Région des Hauts de France ». Celui qui se définit comme un entrepreneur autodidacte et un « ancien chômeur créateur d'entreprise » pourrait en effet s'imposer comme le Lauréat 2018, dans le nord, mais peut-être aussi sur l'ensemble de la France.

Une jeunesse bretonne

Né à Landerneau, dans le Finistère, la ville d'Edouard LECLERC, le 17 janvier 1969, Christian est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Premier de classe durant toute l'école primaire, il entre au Lycée Saint-Joseph, lycée privé sous contrat qu'il quitte à 15 ans après avoir réussi le concours d'entrée au Lycée Naval de Brest. Ce lycée, placé sous l'autorité du Ministre de la Défense, assure un enseignement de haut niveau jusqu'en classe de « mathématiques spéciales » ( Math Spé ) qui prépare au concours d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieur militaires et civiles.

Le Lycée Naval de Brest, puis le temps des concours

La spécificité du Lycée Naval de Brest, comme les autres lycées militaires, consistent dans son pensionnat, qui permet aux élèves une totale concentration sur leurs études. Mais, il y avait aussi une spécificité, qui était d'accueillir dans le corps professoral, les meilleurs élèves de l'Ecole Normale Supérieure ( ENS de la rue d'Ülm). C'est ainsi que Christian a pu recevoir les enseignements des majors de l'ENS comme le physicien Marc BELON qui travaillait sur la supergravité de l'atome, et Nicolas AUMONIER, ou Vincent ZARINI,majors de l'agrégation.

Une photo des classes de secondes du Lycée Naval de Brest

De 1995 à 2000, vice-président de l'association d'Amitié France-Corée et sous-directeur de la revue bilingues des Sud Coréens en France

Entre 1996 et l'An 2000, Christian PERSON consacre toute son énergie au développement des relations entre la Corée et la France. Pour les 15 000 résidents coréens en France, il interviewe tous les dirigeants français, ministres, secrétaires d'Etats, ambassadeurs, impliqués dans les relations bilatérales : Alain Madelin, Christian Pierret, Pierre Méhaignerie, Pascal Terrasse, Jean Faure, et même l'ancien président du Comité Internationale des Jeux Olympiques de 1988 à Séoul, Park Kwon-Hoom, ou le président de l'Institut des Hautes Etudes de Coréanologie, l'ami du Nobel de la Paix Kim Dae-jung. Le quotidien national, CHOSUN ILBO, diffusé en Corée du Sud à 2 Millions d'exemplaires, lui avait consacré un quart de page en 2016 avec le titres : « Nos amis étrangers : Christian PERSON, le jeune Français qui interview les ministres français pour nous ! »

Un entrepreneur ambitieux pour son pays, farouchement déterminé à vaincre le chômage

Christian PERSON, alors chômeur indemnisé, a créé UMALIS, société de portage salarial des experts en informatique, en fin novembre 2008. Aussitôt, il a été lauréat du Réseau de la famille Muliez, le réseau Entreprendre du 92, qui lui a remis un prêt d'honneur de 30 000 € lui permettant de compléter son capital de départ. Depuis lors, la société UMALIS est passé de 500 000 e de CA en 2009, à 2 Millions en 2010, puis 4…5…jusqu'à 9,4 Millions d'Euros en 2017, en consolidé.

Malgré la reconnaissance du statut de JEI (Jeune Entreprise Innovante) en 2013, l'entrepreneur autodidacte connaîtra un harcèlement administratif et social sans précédant, cumulant 10 ans de contrôle fiscal et 10 ans de contrôle URSSAF. Soucieux de justice sociale, il fait condamné l'URSSAF devant la Cour d'Appel de Versailles pour avoir ponctionné 10% de charges sur les salariés en portage pour une assurance chômage dont le conseil d'administration de l'UNEDIC les avait privés ( plusieurs centaines de millions d'Euros sur 20 ans de charges indues).

Malgré cela, depuis sa création, UMALIS a porté des centaines de contrats de travail pour des grands du CAC40, comme TECHNIP, ALTRAN, CAP GEMINI, CANAL+, amis aussi la SNCF ou la BANQUE DE FRANCE. Depuis sa création, la société à réalisé un chiffre d'affaire cumulé de 50 millions d'Euros !

Photo : Philippe D. Consultant porté par UMALIS, premier « salarié porté » en France, sur plus de 100 000, à bénéficier d'une voiture de fonction

L'entrée en Bourse de UMALIS GROUP, faire rentrer le portage salarial en Bourse, une ambition sans masque !

En avril 2014, Christian PERSON annonce l'entrée en Bourse de UMALIS GROUP, sur la base de 10 € l'action.

Sur BOURSORAMMA : https://www.boursorama.com/cours/1rPMLUMG/

Un entrepreneur innovant et engagé au service de la chose publique

En juin 2018, Christian PERSON fait la connaissance de Monsieur Ahmed LAHKIM, président de l'UDLEF et cadre supérieur dans l'aéronautique. D'abord Porte-Parole du Parti, et Candidat aux EUROPEENNES 2019, Christian est nommé Secrétaire Général du Parti en août. Il estime à 10 ou 15% le potentiel électoral de l'UDLEF aux Européennes de 2019 au scrutin nominal. Il pourrait donc siéger comme député à Bruxelles en 2019, et continuer à accompagner la croissance et l'internationalisation de son groupe.

Photo : - sa rencontre avec Maire de TIRANA, Erion Veliaj, le 10 mars 2018 ( à noter, l'actuel Premier Ministre a été Maire de TIRANA avant de prendre la tête de l'Albanie ) :

Sa profession de foi : » Je suis convaincu que le chômage de masse n'est pas une fatalité. Il y a beaucoup plus de travail que nous ne sommes capables de fournir, des services à rendres, des besoins actuels ou nouveaux à satisfaire. Le chômage est une construction sociale, un mauvais rêves que nous nous imposons ! »

UMALIS, l'une des très rares entreprise française résolument et chaleureusement franco-arabe

Par Roger ADZAFO,

Directeur Général de AFRICA TOP SPORTS, à Lomé au Togo