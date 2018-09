Umalis : Le Portage Salarial Actionnarial, boostez vos revenus et profitez d’une gestion salariale à seulement 1% de votre CA

Spécialiste du portage salarial depuis plusieurs années, Umalis Group est une société de renommée, réputée pour son professionnalisme, son efficacité et pour la qualité irréprochable de ses services. Cotée en bourse sur Euronext Access depuis avril 2014, Umalis Group avait, dès le début, pour objectif, d'être le leader du secteur et de se faire démarquer de ses concurrents.

Active et innovante, Umalis ne cesse d'explorer de nouvelles stratégies de développement et de chercher les meilleures opportunités pour assurer la réussite et l'épanouissement professionnel de ses salariés portés.

Récemment Christian PERSON, fondateur et PDG d'Umalis Group a décidé d'associer les salariés portés à la croissance de la société et de les faire profiter non seulement des plus-values à venir, mais aussi d'une offre de portage salariale défiant toute concurrence.

Désormais, les consultants actionnaires* du groupe peuvent bénéficier d'une gestion salariale complète et personnalisée à seulement 1% de leur CA.

L'offre 1% couvre l'ensemble d'un service de conseil et d'assistance en continu, d'une gestion de comptes consultants ainsi que la gestion de toutes les tâches administratives.

Une prestation avec un tarif concurrentiel, dédiée aux actionnaires et futurs actionnaires du groupe, ceux qui justifient de la possession de 1000 actions avec Umalis.

Pour acquérir des actions d'Umalis Group, il suffit d'ouvrir un compte titre dans son agence bancaire, ou simplement en ligne chez BOURSORAMA ou BOURSE DIRECTE.

La société ayant mis en place un contrat de liquidité, géré par TSAF sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers, il sera possible aux actionnaires de revendre leurs titres à tout moment sur la marché, avec une plus ou moins-value selon l'évolution du cours.

Christian Person précise : « nous allons mettre en vente 100 000 actions. Par conséquent, notre offre de portage salarial à 1% de frais de gestion ne pourra profiter qu'à 100 personnes. »