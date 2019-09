Un 1er semestre 2019 très réjouissant pour Espace Real Estate Holding SA

Pour l'exercice 2019, des revenus et un bénéfice plus élevés sans prise en compte des gains de réévaluation sont attendus.

Le bénéfice de la période a évolué de manière très réjouissante pendant le premier semestre 2019 et s'élève à 6,84 millions de CHF (5,6 millions de CHF). Le taux de vacance des immeubles de rendement a baissé à 6,72% (7,93%).

Le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté et s'élève à 12,0 millions de CHF (10,9 millions de CHF). Les gains de réévaluations de 0,5 million de CHF (-0,5 million de CHF) ont été supérieurs à ceux de l'année précédente. Les biens immobiliers «Les Amis» à Bienne et «Espace Birse» à Valbirse ont été évalués pour la première fois. L'EBIT sans gains de réévaluation s'est élevé à 11,5 millions de CHF (11,4 millions de CHF).

Le résultat des immeubles a augmenté et se chiffre à 12,9 millions de CHF (12,6 millions de CHF). Les revenus générés par la location sont restés au même niveau que l'année précédente. Les premières locations dans les constructions neuves ont compensé les revenus manquants des immeubles vendus. Les frais liés aux immeubles ont baissé, se chiffrant à 2,8 millions de CHF (3,2 millions de CHF).

La valeur de marché du portefeuille immobilier a augmenté de 2,25 % et est passée à 686,9 millions de CHF (671,8 millions de CHF). Au cours du premier semestre 2019, Espace a investi 19,1 millions de CHF dans des projets de constructions neuves.

Les charges financières ont baissé de 0,3 million de CHF, passant ainsi à 3,5 millions de CHF.

La performance totale (y compris dividende) de l'action Espace a atteint +14,3 % au cours du premier semestre et était donc supérieure à l'index des actions immobilières cotées (+13,9 %; SXI Real Estate® Shares Broad Index).

Les nouvelles constructions «VOLAARE» à Zuchwil (83 appartements) et «VISAVIE» à Bienne (58 appartements) seront achevées et mises à la disposition des locataires pendant le 2e semestre 2019. La première mise en location se déroule selon le plan. Le 1er septembre 2019, le nouveau bâtiment entièrement loué dusiège principal du Groupe Schaffner a été remis au locataire.

Espace confirme les objectifs visés pour l'exercice 2019. Concernant les revenus et le bénéfice sans prise en compte des réévaluations, l'entreprise prévoit à nouveau un résultat plus élevé. En raison de l'achèvement de plusieurs immeubles en construction, des gains de réévaluation sont prévus pour le 2e semestre 2019. Espace attache de l'importance à une politique de dividende attrayante.

Le 19 mai 2019, les citoyens suisses ont adopté la Loi fédérale relative à la réforme fiscale (RFFA). Comme Espace n'est pas coté en bourse, les dividendes versés à partir des réserves issues des apports de capitaux demeurent entièrement exonérés d'impôts pour les personnes privées en Suisse, même après l'adoption de la Loi fédérale relative à la réforme fiscale (RFFA).

Perspectives

Avec son portefeuille immobilier diversifié et des projets de constructions neuves très prometteurs, Espace est bien équipé pour affronter l'avenir. La bonne qualité et les normes de construction soigneuses des nouveaux appartements à un prix raisonnable assurent les débouchés pour les produits d'Espace. Espace aborde les défis du marché de l'immobilier avec des concepts innovants et des efforts plus soutenus en termes de commercialisation. Grâce à cette démarche, nous sommes convaincus qu'il sera possible de baisser encore le taux de vacance des immeubles de rendement durant le deuxième semestre.

Le portefeuille d'immeubles existant d'Espace offre de nombreuses opportunités de croissance. La planification de deux projets d'assainissement au cours du deuxième semestre définit les premières priorités dans ce domaine.

Nous remercions les actionnaires pour leur confiance, les locataires et les partenaires commerciaux pour la bonne collaboration ainsi que l'équipe d'Espace pour son engagement efficace.

