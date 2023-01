Un Américain iranien emprisonné fait appel à Biden et entame une grève de la faim

Siamak Namazi a fait ce plaidoyer dans une lettre adressée à Biden, sept ans jour pour jour après que l'Iran ait libéré cinq autres citoyens américains dans un échange de prisonniers chorégraphié pour coïncider avec la mise en œuvre de l'accord nucléaire iranien de 2015.

"Lorsque l'administration Obama m'a inconsciemment laissé en péril et a libéré les autres citoyens américains que l'Iran détenait en otage le 16 janvier 2016, le gouvernement américain a promis à ma famille de me ramener sain et sauf à la maison en quelques semaines", a déclaré Namazi, 51 ans, dans la lettre à Biden publiée par son avocat, Jared Genser.

"Pourtant, sept ans et deux présidents plus tard, je reste en cage dans la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran", a-t-il ajouté.

Namazi a demandé à Biden de passer une minute par jour pendant la semaine prochaine à penser à la souffrance des citoyens américains détenus en Iran, parmi lesquels l'écologiste Morad Tahbaz, 67 ans, qui a également la nationalité britannique, et l'homme d'affaires Emad Shargi, 58 ans.

Namazi, dont le père a été autorisé à quitter l'Iran en octobre pour recevoir un traitement médical après avoir été détenu sur la base d'accusations d'espionnage rejetées par Washington, a déclaré qu'il ferait une grève de la faim pendant les mêmes sept jours.

"Tout ce que je veux, monsieur, c'est une minute de votre temps pendant les sept prochains jours consacrée à penser aux tribulations des otages américains en Iran", a-t-il ajouté. "Une seule minute de votre temps pour chaque année de ma vie que j'ai perdue à la prison d'Evin après que le gouvernement américain aurait pu me sauver mais ne l'a pas fait."

Interrogé pour un commentaire, un porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré que le gouvernement était déterminé à décrocher la liberté de Namazi.

"Nous travaillons sans relâche pour le ramener chez lui, ainsi que tous les citoyens américains détenus à tort en Iran", a déclaré le porte-parole. "La détention injustifiée par l'Iran de citoyens américains pour les utiliser comme levier politique est scandaleuse."