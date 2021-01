Un Boeing 737 indonésien disparaît des radars après avoir quitté Djakarta-presse

DJAKARTA, 9 janvier (Reuters) - Un Boeing 737-500 exploité par la compagnie indonésienne Sriwijaya Air a disparu des radars après avoir quitté Djakarta, rapportent samedi des médias locaux.

Selon Metro TV, l'appareil, qui transportait plus d'une 50 de personnes, prenait la direction de Pontianak, chef-lieu de la province indonésienne de Kalimantan occidental, sur l'île de Bornéo.

Dans un communiqué, Sriwijaya Air dit réunir davantage d'information et qu'elle ne fera pas de commentaire dans l'immédiat/ (Reporting by Fransiska Nangoy, Agustinus Beo Da Costa, Tabita Diela Editing by Frances Kerry)