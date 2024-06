Lorsque Ou Yangyun s'est rendu dans la ville chinoise de Zhengzhou en février pour réclamer un dédommagement après le gel de son compte bancaire contenant des dizaines de milliers de dollars, sa famille s'attendait à ce qu'il rentre chez lui deux jours plus tard pour fêter le Nouvel An lunaire avec ses jumeaux de cinq ans.

Le propriétaire d'une petite entreprise de Changsha n'est jamais revenu. Ou, 39 ans, et plus d'une douzaine d'autres victimes de l'un des plus grands scandales bancaires chinois s'étaient rassemblés devant une gare de la capitale provinciale du Henan. Ils ont crié "Banques du Henan, rendez-nous nos économies !", comme le montrent des images de la manifestation obtenues par Reuters.

Vêtus de manteaux d'hiver, les manifestants ont déambulé dans les rues pendant une trentaine de minutes, jusqu'à ce qu'un des hommes non identifiés qui les suivaient s'écrie "Fermez le filet !" et que les manifestants soient poussés dans un bus et conduits à un poste de police, selon deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

La plupart ont été libérés après plusieurs jours de détention, au cours desquels on leur a servi de la nourriture moisie et ils ont peu dormi, mais M. Ou et deux autres déposants escroqués sont toujours détenus par la police de Zhengzhou, selon les deux personnes.

Ce récit, basé sur l'examen par Reuters de séquences de manifestations, d'avis d'arrestation inédits et d'entretiens avec cinq personnes ayant une connaissance directe de l'affaire, porte sur l'une des manifestations économiques qui se sont multipliées en Chine depuis 2022, période au cours de laquelle des centaines de milliers de Chinois ont perdu leur logement à la suite d'une crise immobilière et ont été victimes d'escroqueries à l'investissement.

Ces personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles de la part des autorités.

Le bureau municipal de la sécurité publique de Zhengzhou, le département de la sécurité publique de la province du Henan et le ministère chinois de la sécurité publique n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les détenus et leur traitement. La détresse des déposants a commencé il y a environ deux ans, lorsque quelque 600 000 personnes ont perdu leurs économies dans une fraude de 4,2 milliards de dollars impliquant quatre banques du Henan, suscitant l'inquiétude de certains analystes quant à la stabilité des prêteurs ruraux.

Le scandale et les manifestations qu'il a entraînées n'ont pas été directement causés par le ralentissement de l'économie chinoise. Mais le traitement inhabituellement sévère réservé à Ou et aux deux autres personnes pourrait refléter la sensibilité des autorités face à la montée de la contestation liée à la détresse financière, ont déclaré deux experts à l'agence Reuters.

Il est courant que des personnes soient détenues lors de manifestations économiques, mais elles sont généralement relâchées dans les jours qui suivent, contrairement aux personnes impliquées dans des manifestations politiques qui sont souvent détenues pendant des mois, ont déclaré les deux analystes.

"Quatre mois de détention pour quelque chose d'aussi insignifiant que la participation à une manifestation pacifique en dit long sur l'incapacité du gouvernement à gérer cette crise qui prend lentement de l'ampleur", a déclaré Peter Dahlin, de l'organisation Safeguard Defenders, spécialisée dans la surveillance des droits de l'homme en Chine.

Le China Dissent Monitor, un projet du groupe de défense des droits de l'homme Freedom House, basé à Washington, a signalé une augmentation de 127 % des protestations économiques, qui sont passées à 805 au quatrième trimestre 2023 par rapport à l'année précédente. Il s'agit notamment de manifestations de travailleurs pour des salaires impayés, d'acheteurs de biens immobiliers dont les appartements n'ont pas été construits, et d'investisseurs et de retraités spoliés de leur argent.

Face à une telle contestation, "le gouvernement central sera désireux de mettre un terme aux protestations afin d'éviter des troubles généralisés lorsque l'économie vacillera", a déclaré Andrew Collier, directeur général d'Orient Capital Research, un cabinet de recherche indépendant basé à Hong Kong et spécialisé dans le domaine de la Chine. Les quatre banques rurales du Henan n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Immédiatement après l'apparition de la fraude, les prêteurs ont publié des avis en ligne demandant aux "clients qui ne sont pas en mesure de mener des activités normales" d'enregistrer leurs coordonnées.

Le régulateur bancaire chinois, l'Administration nationale de régulation financière, n'a pas répondu aux questions de Reuters sur la fraude et les enquêtes qui ont suivi.

Reuters n'a pas pu trouver de déclarations antérieures des autorités chinoises sur la montée des protestations économiques, mais dans certains cas, les responsables ont contenu les dissensions en promettant de s'attaquer à leurs causes sous-jacentes, sans reconnaître directement l'ire du public.

BRIOCHES MOISIES, SOMMEIL LIMITÉ

Après l'arrestation des manifestants de Zhengzhou, il a fallu 26 heures à la police pour leur fournir de la nourriture, notamment des petits pains à la vapeur, qui étaient moisis, ont déclaré deux personnes.

Certains détenus ont été réveillés et interrogés entre 1 heure et 5 heures du matin, ont indiqué les personnes, ajoutant que l'un d'entre eux avait été menotté par les mains et les jambes.

Les règles relatives au traitement des détenus avant leur arrestation, publiées par le Conseil d'État chinois, précisent notamment qu'ils doivent être nourris et abreuvés et qu'ils ne doivent pas faire l'objet de mauvais traitements. Les provinces fixent également des lignes directrices ; le Henan exige que la nourriture des détenus soit saine et hygiénique.

Si la plupart des manifestants ont été libérés quelques jours plus tard, M. Ou et deux autres personnes, Shi Jianjian et Hu Weiming, n'ont pas donné signe de vie pendant des semaines.

Les proches de M. Ou ont tenté de connaître son sort, mais les appels et les lettres adressés à la police de Zhengzhou n'ont pas donné grand-chose. La famille "pensait que Ou était mort", a déclaré une personne à Reuters.

Bien que Ou ait été arrêté le 9 février, son avis d'arrestation par la police est daté du 19 mars. Reuters n'a pas pu déterminer la raison de cette différence.

Ou et Shi sont accusés d'avoir provoqué des querelles et des troubles, selon leurs avis d'arrestation, une accusation couramment utilisée contre les manifestants en Chine. Reuters n'a pas pu déterminer si Hu a été inculpé.

La famille de Shi, 50 ans, s'inquiète de son état de santé. Il souffre de diabète et de dépression après avoir perdu son argent, selon une note du médecin datée de janvier 2023.

Hu, également propriétaire d'une petite entreprise, a perdu toutes les économies de sa famille dans le scandale, a déclaré l'une des personnes, ajoutant que le père de Hu était mort de maladie alors qu'elle était en détention.

DU SANG ET DE LA SUEUR

Le scandale financier concerne ce que les autorités chinoises décrivent comme une fraude complexe perpétrée dans une poignée de banques rurales lorsque le groupe Xincaifu, une entreprise privée détenant des participations dans les prêteurs, s'est associé au personnel des banques pour détourner les fonds des déposants.

Xincaifu a été radiée en 2022, selon les registres de la société, et n'a fait aucune déclaration publique sur le scandale à l'époque.

Après les protestations massives des déposants, les gouvernements locaux ont indemnisé de nombreux clients qui avaient perdu de petits dépôts.

Cependant, plus de 1 000 personnes doivent encore être remboursées, selon deux des cinq sources et une autre personne au courant de l'affaire.

Beaucoup de déposants, y compris les trois de Zhengzhou, viennent de l'extérieur de la province du Henan et avaient placé des sommes importantes auprès des prêteurs, attirés par des taux d'intérêt favorables. Après que le scandale a attiré l'attention du public, l'autorité chinoise de régulation bancaire a déclaré que deux de ses fonctionnaires faisaient l'objet d'une enquête pour des violations présumées de la loi non précisées, sans reconnaître de lien avec les banques rurales. En outre, la Commission centrale d'inspection disciplinaire du Henan a déclaré en juillet 2022 qu'un fonctionnaire de la banque centrale de Zhengzhou faisait l'objet d'une enquête pour suspicion de violation grave de la discipline. Reuters n'a pas pu joindre la commission par fax ou par téléphone.

En février, le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Zhumadian, dans la province du Henan, a déclaré sur son compte WeChat officiel que cinq accusés liés à Xincaifu avaient été jugés et condamnés à des peines de 14 ans et demi à 16 ans et demi de prison et à des amendes de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Pour l'heure, les familles de Ou, Shi et Hu attendent de savoir si le trio sera poursuivi, tandis que d'autres déposants continuent de se battre pour récupérer leurs économies.

"Il s'agit de l'argent de toute notre famille, gagné à la sueur de notre front", a déclaré un déposant. "Je n'abandonnerai pas.

(1 $ = 7,2448 yuans chinois renminbi)