Après une décennie de rejets par la SEC de diverses demandes d'ETF Spot sur le bitcoin, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, envisage de lancer un fonds négocié en bourse (ETF). Pourquoi la SEC a-t-elle refusé autant d'ETF jusqu'à présent, et pourquoi celui de BlackRock pourrait être le premier à être accepté? On y revient dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

La Deutsche Bank dépose un licence pour la conservation de cryptos

La Deutsche Bank, l'une des principales banques mondiales, a déposé une demande de licence pour offrir un service de conservation de cryptomonnaies, ce qui souligne son ambition de s'intégrer dans l'écosystème crypto. Cela fait suite à l'annonce de la banque il y a deux ans de son intention d'incorporer des services crypto à sa plateforme. Les détails sur les services qu'elle offrira, comme l'achat et la vente de cryptomonnaies, restent à confirmer.

Do Kwon est derrière les barreaux au Monténégro

L'ex-PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a été condamné à quatre mois de prison au Monténégro pour détention de faux documents d'identité. Cependant, il a déjà passé près de trois mois en garde à vue, ce qui réduit considérablement sa peine puisqu’elle est déduite des quatre mois de prison. Cette affaire est liée à l'effondrement de Terra (LUNA) en 2022, qui a eu un impact majeur sur l'industrie des cryptomonnaies. Do Kwon fait également face à des poursuites en Corée du Sud et aux États-Unis pour des crimes financiers liés à l'échec de Terra. Les probabilités que Do Kwon se fasse extrader dans l’un des deux pays est très importante, et la durée d’incarcération serait, cette fois-ci, potentiellement bien plus conséquente.

Le Royaume-Uni avance sur la régulation des cryptomonnaies

Le Royaume-Uni a franchi une étape importante dans la régulation des cryptomonnaies avec l'adoption du projet de loi sur les services et marchés financiers par la Chambre des Lords, la plus haute chambre du Parlement britannique. Cette loi, destinée à réviser les lois et exigences réglementaires dans le secteur financier post-Brexit, inclut des dispositions concernant les cryptomonnaies. Initialement, seuls les stablecoins sont concernés, mais des amendements pourraient bientôt étendre la réglementation à d'autres cryptomonnaies et activités liées, comme l'échange, le prêt, la gouvernance, le staking et le mining. Les stablecoins devraient être régis par les règles classiques concernant le paiement.

La course à l’ETF Spot Bitcoin est lancée aux Etats-Unis

Une rivalité intense s'est déclenchée entre les institutions financières de Wall Street, qui se battent pour obtenir l'approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le lancement du premier ETF Bitcoin au comptant (Spot). En suivant l'exemple de BlackRock, Bitwise, Invesco et Wisdom Tree ont également déposé des demandes d'ETF Bitcoin au comptant. Ces demandes sont en cours d'examen par la SEC, mais aucune n'a encore été approuvée. Quels sont les enjeux ? On les explore dans l’Analyse Cryptique.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

BlackRock envisage de lancer un ETF spot sur le bitcoin

Une décennie s'est écoulée depuis que Cameron et Tyler Winklevoss, fondateurs de l’exchange de cryptomonnaies Gemini, ont lancé la première demande d'ETF sur le bitcoin, à l'époque où le BTC était à peine évalué à 90 dollars. Leur intention était de lancer un ETF sous le nom de "COIN", repris par la suite par Coinbase. Toutefois, leur projet ambitieux a été contrarié par un refus catégorique de la SEC.

Quelles sont les motivations principales de la SEC qui ont provoqué ce refus ? Voici les principales raisons :

Manque de transparence du marché : La SEC a exprimé des inquiétudes quant à la manipulation potentielle du marché des cryptomonnaies et à la volatilité des prix. Elle a souligné que les marchés sur lesquels le Bitcoin est négocié ne sont pas réglementés de la même manière que les marchés traditionnels de titres, ce qui pourrait faciliter la manipulation des prix.





Risques de fraude et de manipulation du marché : La SEC est préoccupée par la capacité de surveiller et prévenir la fraude et la manipulation du marché dans l'écosystème des cryptomonnaies. En raison de l'anonymat relatif des transactions Bitcoin, la SEC estime qu'il pourrait être plus difficile de surveiller les activités suspectes ou frauduleuses.





Surveillance insuffisante : La SEC a déclaré que les propositions n'avaient pas satisfait aux exigences en matière de surveillance des marchés. En particulier, ils n'ont pas réussi à démontrer que les accords de surveillance partagée sont en place avec un marché significativement lié, un critère essentiel pour la création d'un ETF.

Sur ces dix dernières années, plus de 30 demandes d'ETF Spot Bitcoin ont été déposées, toutes rejetées principalement pour les raisons susmentionnées, y compris pour ceux de 21Shares et de VanEck. Pourtant, l'aspiration à un ETF Bitcoin Spot persiste parmi les crypto-investisseurs.



Un tel ETF offrirait une opportunité sans précédent aux investisseurs particuliers et institutionnels de se lancer dans l'investissement en bitcoins en direct, en promettant simplicité et sécurité via les marchés financiers traditionnels. Jusqu’à présent, le chemin qui mène à ce rêve reste jonché de tentatives avortées.

Mais la situation est peut-être sur le point de changer.

BlackRock, le géant mondial de la gestion d'actifs, s'efforce de lancer un ETF Spot sur le bitcoin. Présenté sous le nom de iShares Bitcoin Trust, l'ETF proposé par BlackRock sera un trust, Coinbase (COIN) étant le dépositaire des bitcoins sous-jacents.

Pourquoi la tentative de BlackRock serait-elle plus prometteuse que les précédentes ?

Il existe plusieurs explications plausibles :

BlackRock, qui détient plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, exerce un pouvoir et une influence considérables dans l’industrie financière mondiale. Larry Fink, PDG de BlackRock, est une personnalité influente au sein du parti démocrate, auquel appartient également Gary Gensler, président de la SEC. BlackRock s'est aussi engagé à mettre en place un programme de surveillance visant à enrayer les manipulations de marché, ce qui a constitué un obstacle majeur lors des précédents rejets de demande.

Compte tenu de l'impressionnant palmarès de BlackRock (575 demandes d'ETF acceptées contre un seul rejet), il est logique de penser que le projet d'ETF sur le bitcoin pourrait bien être accepté.

Toutefois, l'impact d'un ETF BlackRock sur le secteur des crypto-monnaies peut être perçu sous différents angles.

Les spéculateurs retrouvent le sourire

Malgré une adversité constante du régulateur américain ces dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a réagi avec optimisme à la demande d'ETF de BlackRock, entraînant une hausse de 15 % du prix de l'actif au cours de la semaine écoulée.

Les investisseurs ne semblent pas considérer la démarche de BlackRock comme un échec potentiel. S'il est approuvé, l'ETF Bitcoin de BlackRock pourrait, pour les plus fervents spéculateurs-défenseurs du BTC, potentiellement imiter ce que BlackRock a réalisé pour l'or, faisant passer le bitcoin de sa capitalisation boursière actuelle de 1 000 milliards de dollars à la somme étonnante de 13 000 milliards de dollars. Vous y croyez vous ? En tout cas, la concurrence des ETF Spot Bitcoin pourrait s'intensifier si l'initiative de BlackRock déclenche des lancements similaires de la part de WisdomTree et d'Invesco.

Tous les chemins mènent à Rome Wall Street

Cependant, la décision de BlackRock, qui coïncide étroitement avec la récente répression de la SEC contre Coinbase et Binance, a suscité des spéculations sur un stratagème stratégique visant à saper les plateformes de cryptomonnaies et à favoriser des entités plus réglementées telles que BlackRock.

Shot 🥃

Coinbase will be the custodian for the BlackRock spot ETF's bitcoin.



Chaser 🥤

It will destroy their business as Coinbase customers jump ship for the lower ETF transaction fees.



Approving the ETF will aid the SEC in its battle to decimate "crypto" exchanges 🫡 https://t.co/bu6BhSit2Mpic.twitter.com/r5M4mjTpPA — Joe Consorti ⚡ (@JoeConsorti) June 18, 2023

Cette évolution pourrait, pour certains, potentiellement détourner les cryptomonnaies de leur vision de décentralisation initiale pour les rapprocher de la finance traditionnelle centralisée.

Au final, ce qui reste certain, c'est l'arrivée d'acteurs institutionnels, ce qui est de nature à soutenir les prix du bitcoin. Bien qu’il existe aujourd’hui des ETF Futures Bitcoin, il n’existe pour l’heure aucun ETF Spot Bitcoin. La différence ? Je vous concocte un article sur le sujet, à retrouver très vite dans les colonnes de Zonebourse.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Qu’est-ce que le metaverse, justement ? (Wired, en anglais)

La Crypto est-elle morte ? (The Atlantic, en anglais)

Les régulateurs américains poursuivent la répression de la crypto - mais voici pour les dernières accusations sont différentes (The Conversation, en anglais)

La psychologie des médias et des montagnes russes émotionnels de Bitcoin Twitter (Bitcoin Magazine, en anglais)