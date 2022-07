Un Espagnol brûlé par un incendie de forêt alors qu'il tentait de sauver une ville lutte désormais pour sa vie.

Angel Martin Arjona s'est précipité hors des flammes après que le vent ait changé de direction et que le feu et la fumée aient englouti la pelleteuse qu'il conduisait dans la ville de Tabara, dans la province de Zamora, au nord-ouest du pays, une scène filmée par Reuters.

Arjona, 50 ans, propriétaire d'une entreprise d'équipement de construction, a subi de graves brûlures et a reçu les premiers soins d'urgence sur place avant d'être transporté par avion vers une unité spécialisée dans les brûlures dans la ville voisine de Valladolid, ont déclaré les services d'urgence locaux.

Un ami de la famille, Jose Manuel Taba, a déclaré qu'il était dans un état grave mais qu'il avait communiqué avec sa femme dans les premières heures de mardi.

"Il est dans un état très grave mais il est conscient. Il a parlé à sa femme ou lui a fait des gestes", a déclaré Taba à Reuters. "Nous devrons prendre les choses étape par étape, c'est une situation très complexe".

L'incendie autour de Tabara a été maîtrisé mais d'autres continuent de faire rage à proximité, notamment autour d'un parc éolien. L'incendie, qui a débuté à Losacio, dans la province de Zamora, a fait deux morts, trois blessés graves et plus de 6 000 personnes ont été évacuées, selon les autorités.

Rafael Reyes, un responsable du service régional de lutte contre les incendies de Madrid, a exhorté toute personne ayant vu de la fumée à appeler les services d'urgence immédiatement.

Il a déclaré que les civils ne devaient pas s'approcher d'un feu de forêt actif et que même les pompiers étaient obligés d'attendre "une fenêtre d'opportunité" pour agir. Cependant, il a déclaré que les civils pouvaient agir pour étouffer les feux dans les premiers stades.

"S'il s'agit d'un petit feu contrôlable qui vient de démarrer, nous devrions essayer de l'éteindre avec de la terre, du sable, de l'eau ou en coupant quelques branches vertes et en essayant de l'étouffer en frappant la base des flammes", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision locale Antena 3.

Les incendies de forêt ont fait rage dans les campagnes desséchées de France, d'Espagne et d'ailleurs, alors que la vague de chaleur qui s'est installée dans le sud de l'Europe la semaine dernière a progressé vers le nord, avec des températures dépassant provisoirement les 40°C en Grande-Bretagne pour la première fois. Le sud et l'ouest de l'Allemagne et la Belgique ont également été préparés à des températures qui pourraient battre des records.

Bien que les températures en Espagne aient baissé depuis la canicule du week-end, les pompiers luttent contre 24 incendies actifs. Les températures devraient à nouveau augmenter à partir de mercredi.