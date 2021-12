Un Français détenu en Iran entame une grève de la faim

PARIS (Reuters) - Benjamin Brière, un touriste français incarcéré en Iran depuis le printemps 2020 en raison d'accusations d'espionnage, a entamé une grève de la faim, ont annoncé lundi son avocat et sa soeur dans un communiqué.

Les autorités françaises maintiennent des contacts réguliers avec lui et il a été contacté ce lundi par l'ambassade à Téhéran, a déclaré de son côté le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères.

Benjamin Brière a été arrêté en mai 2020 après avoir fait voler un drone de loisir dans une zone désertique proche de la frontière entre l'Iran et le Tadjikistan. Il est accusé d'espionnage et de propagande contre la République islamique.

"Le sentiment de délaissement - et de désarroi - de Benjamin Brière vient de le conduire à entamer une grève de la faim, afin d'alerter les autorités iraniennes - et les autorités françaises - sur l'absurdité de sa détention", déclarent sa soeur et son avocat dans un communiqué.

