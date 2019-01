Un "Gilet jaune" blessé à l'oeil samedi à Paris a porté plainte

* Jérôme Rodrigues a été victime d'un flash-ball, dit son avocat

* Le gouvernement ne confirme pas l'utilisation de LBD "à ce stade"

* La "police des polices" a été saisie (Actualisé avec déclarations de l'avocat à Reuters, commentaires du secrétaire d'Etat Laurent Nuñez)

PARIS, 27 janvier (Reuters) - Une plainte a été déposée au nom de Jérôme Rodrigues, "Gilet jaune" hospitalisé après avoir été blessé à l'oeil droit samedi soir à Paris lors de la onzième journée de mobilisation du mouvement, a confirmé dimanche son avocat.

Il affirme que son client a été victime d'un tir de flash-ball, une version que ne confirment pas "à ce stade" les pouvoirs publics.

"C'est une plainte contre X pour coups et blessures volontaires", a précisé Philippe de Veulle à l'agence Reuters, indiquant qu'elle avait été déposée au commissariat du XIIIe arrondissement.

Parallèlement, une enquête judiciaire a été ouverte dès samedi soir par le parquet de Paris qui a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a confirmé dimanche le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Alors que l'on indiquait samedi de source policière que Jérôme Rodrigues avait vraisemblablement été victime d'une grenade de désencerclement, son avocat dit qu'il a été touché par un tir de flash-ball ou lanceur de balle de défense (LBD).

"J'ai récupéré le projectile que je vais remettre en mains propres à l’IGPN. C'est un LBD 40, c’est un projectile en forme d’obus arrondi, très dur, avec un diamètre assez important (de plusieurs centimètres)", a déclaré Philippe de Veulle.

Des témoins, a-t-il précisé, ont été convoqués par l’IGPN.

Selon l'avocat, l'incident a eu lieu en fin de manifestation, quand des "black blocs", casseurs classés à l'extrême gauche, sont intervenus sur la place de la Bastille.

"Jérôme y est allé en fin de manifestation pour disperser les gens et demander aux CRS d’arrêter de viser des gens au visage. C’est à ce moment-là (...) qu’il s’est pris un flash-ball", a poursuivi son avocat, indiquant avoir "plusieurs vidéos qui vont dans ce sens et plusieurs témoignages".

32 TIRS DE LBD A PARIS SAMEDI

Laurent Nuñez a confirmé que Jérôme Rodrigues était arrivé au moment des violences commises par les casseurs, tout en précisant qu'il ne l'incluait pas dans ces violences, mais a dit n'avoir "aucun élément" permettant de dire "à ce stade" qu'il y avait utilisation de LBD.

Le secrétaire d'Etat a fait état du rapport d'un policier selon lequel Jérôme Rodrigues avait été victime d'une grenade de désencerclement. Il a ajouté que les investigations allaient "se poursuivre".

Il a précisé que 32 tirs de lanceurs de balle de défense (LBD) avaient été recensés samedi dans tout la capitale, dont 18 place de la Bastille. Tous ont été filmés, a-t-il assuré.

Jérôme Rodrigues, qui se dit "pacifiste" et "contre la violence", a déclaré sur BFMTV : "Je me prends une grenade au bas des pieds qui m'assourdit et tout de suite après, je me prends un tampon dans l'oeil."

Il a également lancé un "appel au calme". "Je ne veux pas que les gens s'énervent. Crions notre colère plus tout en restant pacifistes", a-t-il dit.

Selon son avocat, on ne peut rien dire pour l'instant concernant "la viabilité" de l'oeil droit de son client, "compte tenu de l’hématome qui doit être drainé". "Il y a beaucoup de sang à l’intérieur de l’hématome, ce qui ne permet pas aux médecins de faire un diagnostic exact de l’état de son oeil droit", a dit l'avocat.

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 1.200 policiers ont été blessés, dont 45 samedi, ainsi que 1.900 manifestants, a indiqué Laurent Nuñez. Dix personnes sont décédées notamment lors d'accidents sur des ronds-points.

L'IGPN mène 101 enquêtes judiciaires liées à des suspicions de violences policières, a-t-il indiqué. (Emmanuel Jarry et Danielle Rouquié, édité par Henri-Pierre André)