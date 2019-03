Un Israélien tué, deux autres blessés par un Palestinien

(.)

JERUSALEM, 17 mars (Reuters) - Un Israélien a été tué et deux autres blessés dimanche dans une attaque à proximité d'implantations juives de Cisjordanie, a déclaré l'armée israélienne, confirmant des informations de médias.

Dans un premier temps, un Palestinien a poignardé un soldat israélien à un carrefour proche d'une colonie et s'est emparé de son fusil d'assaut, a précisé le lieutenant-colonel Jonathan Conricus lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

L'agresseur a alors utilisé cette arme pour tirer sur plusieurs véhicules, touchant un civil, avant de voler une voiture et de poursuivre sa route. Il a de nouveau ouvert le feu à un carrefour menant vers une autre implantation juive, touchant un second soldat, avant de prendre la direction d'un village palestinien voisin.

Le porte-parole de l'armée a fait état d'un mort et deux blessés, sans préciser qui, des deux soldats et du civil, avait péri dans cette série d'attaques. Il n'a pas dit non plus si d'autres suspects étaient recherchés.

Dans une intervention devant son conseil des ministres, le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu, a pour sa part évoqué plusieurs agresseurs, déclarant: "Les forces de sécurité poursuivent les assaillants. Je suis certain qu'ils seront interpellés."

Le mouvement palestinien Hamas, qui dirige la bande de Gaza, a déclaré que cette attaque constituait une "réponse naturelle aux crimes commis par l'occupant israélien", mais son communiqué ne revendique pas la responsabilité de ces faits. (Jeffrey Heller Henri-Pierre André pour le service français)