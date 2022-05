Un Libérien accusé d'avoir dirigé une armée rebelle est inculpé de fraude à l'immigration aux États-Unis

Laye Sekou Camara, 43 ans, de Mays Landing, New Jersey, est accusé d'avoir faussement nié avoir des affiliations avec un groupe d'insurgés et d'autres fausses déclarations lorsqu'il a demandé un visa de non-immigrant en 2011 et un visa d'immigrant en 2012.

Camara est accusé d'être un ancien dirigeant des Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie, un groupe accusé de recruter des enfants soldats pour combattre dans les guerres civiles du pays de 1999 à 2003. Il a utilisé les visas pour entrer et rester aux Etats-Unis, a déclaré le département dans un communiqué de presse.

"Cet accusé a tenté de se soustraire à l'obligation de rendre des comptes pour son horrible participation aux guerres civiles brutales du Liberia en obtenant frauduleusement des documents d'immigration américains", a déclaré le procureur américain Jennifer Williams dans le communiqué.

Les accusations ont été déposées devant le tribunal fédéral du district est de la Pennsylvanie. Camara s'est vu attribuer un défenseur public, qui n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Camara, qui, selon le ministère de la Justice, était autrefois connu sous le nom de Dragon Master, pourrait être condamné à une peine maximale de 10 ans de prison et à une amende de 250 000 $.

Les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie étaient l'un des groupes rebelles qui ont lutté sans succès pour renverser le gouvernement de Charles Taylor, qui avait été élu président en 1997 après des années de combats dans une première guerre civile.

En 2003, un tribunal pour crimes de guerre soutenu par les États-Unis a inculpé Taylor pour son rôle présumé dans l'alimentation d'une guerre civile dans la Sierra Leone voisine entre 1991 et 2002. Taylor, sous la pression des États-Unis, a fini par démissionner et a accepté l'offre d'asile du Nigeria.

Le Liberia a été fondé au début du 19e siècle par des Noirs, dont beaucoup d'esclaves libérés, émigrés des États-Unis et des Caraïbes. Il était considéré comme la première république moderne d'Afrique, élisant son premier président en 1848.

Un quart de million de personnes ont été tuées dans les combats et des milliers d'autres ont été mutilées et violées au Liberia entre 1989 et 2003.