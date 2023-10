Dans son billet hebdomadaire sur les devises, mon collègue Yves Sanquer rappelait hier que les financiers ont affectueusement nommé octobre le "bear killer month", littéralement "le mois qui tue les ours", c'est-à-dire les baissiers. Ça n'a pas tout à fait démarré ainsi sur les marchés actions, comme nous allons le voir. Sauf pour l'un d'eux, qui a profité d'un sérieux coup de pouce de Goldman Sachs.

La séance boursière de la veille était un peu curieuse. Toutes les variables du marché ont raconté la même histoire, sauf une et pas des moindres. Cette histoire, c'est un renforcement des craintes des investisseurs quant à la poursuite d'une politique restrictive par la Fed. Du coup, le dollar a encore mis un coup d'accélérateur, envoyant valdinguer l'or et le pétrole dans le décor, pendant que le rendement de la dette américaine à dix ans effaçait son récent pic pour toucher 4,70%. C'est du grand classique, comme d'ailleurs la baisse des marchés européens face à cette configuration qui dépeint des lendemains économiques modérément rigolos. Le truc qui a dénoté en revanche, c'est le gain affiché par le Nasdaq à la clôture. Totalement à contrecourant. On lit partout que les valeurs de croissance sont parfaitement inadaptées à un environnement de taux élevés (ce qui est peut-être une escroquerie, j'en parle plus loin). Par conséquent, le Nasdaq aurait dû se boîter, pour utiliser un vocabulaire trivial.

Au lieu de cela, il a repris 0,8%, tiré par son sextet magique : +1,5% pour Apple, +1,9% pour Microsoft, +1,8% pour Amazon, +2,5% pour Alphabet, +3% pour Nvidia et +2,2% pour Meta Platforms. Quand vous avez ce genre de mouvement sur des dossiers qui pèsent 40% de l'indice, peu importe ou presque ce qui se passe derrière. Les investisseurs américains sont revenus à leurs amoures récentes après des commentaires positifs de Goldman Sachs, qui a souligné que les stars du secteur, après leur correction estivale, affichent leur plus forte décote par rapport au reste du marché depuis plus de six ans. Alors même que leurs perspectives sont meilleures. Il n'en fallait pas plus pour que des financiers en quête de repères achètent la nouvelle. Attention, quand je parle de décote, je parle d'écart avec les moyennes récentes sur une base relative. Dans l'absolu, les méga-capitalisations du numérique restent largement mieux valorisées que la plèbe boursière.

Hormis cette éclaircie, la journée était plutôt morose pour les marchés actions. En Europe, les indices ont perdu en moyenne 1% dans ce contexte monétaire pesant. A Wall Street, les commentaires des différents banquiers centraux qui avaient voix au chapitre hier n'ont pas apporté grand-chose aux débats. Leur chef, Jerome Powell, s'est même payé le luxe pour la seconde fois consécutive de ne pas parler de politique monétaire lors d'une allocution publique. Il a laissé le soin à ses lieutenants de cancaner. John Williams et Michael Barr dans le rôle des gentils et Loretta Mester et Michelle Bowman dans celui des méchantes. Là encore, du grand classique. L'automne étant propice aux conférences de toutes sortes, il y aura encore une foule de commentaires de banquiers de la Fed aujourd'hui. Vous l'aurez lu ici avant tout le monde : certains vont dire que les taux actuels sont appropriés, d'autres qu'il faudra sans doute encore les relever, et tous laisseront entendre que les niveaux actuels, à quelques variations près, sont là pour durer.

Je voulais revenir sur le lieu commun selon lequel les hausses de taux sont une malédiction pour les valeurs de croissance. Le raisonnement traditionnel s'appuie sur deux points : d'une part l'accès au financement est plus compliqué pour les valeurs qui ne sont pas ou peu rentables et qui misent sur la fuite en avant. D'autre part, les valeurs de croissance sont censées réaliser des bénéfices plus loin dans le temps que les autres. Si l'argent devient plus cher, un taux d'actualisation plus élevé est appliqué à ces bénéfices futurs, ce qui rend les sociétés concernées moins intéressantes que d'autres selon le vieux principe du "un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras". Il est indéniable que des taux plus élevés créent des problèmes pour une partie des valeurs de croissance, même si le comportement du Nasdaq au premier semestre semble démontrer que les investisseurs peuvent s'en accommoder. En revanche, étendre ce raisonnement à des dossiers comme ceux que j'ai cités plus haut est probablement discutable, parce qu'ils ont atteint un niveau de maturité qui les rendrait presque défensifs. Je rejoins en cela les commentaires de Robert Armstrong, le patron de la rubrique Unhedged du Financial Times, qui a consacré quelques articles à cette question récemment, dans lesquels il développe ces idées avec son talent habituel. Voir notamment ses papiers des 26 et 28 septembre à ce sujet.

En Asie Pacifique, Hong Kong a rouvert après un jour férié, et le résultat est affreux : le Hang Seng décroche de plus de 3% à l'heure où j'écris, malgré une espèce de rebond spéculatif décérébré sur le promoteur China Evergrande à sa reprise de cotation. A Tokyo, le Nikkei 225 poursuit sa correction en perdant 1,8%. L'Australie cède 1,3% après un statu quo de la RBA sur ses taux et l'Inde se replie de 0,6%. Les marchés de Chine continentale et de Corée du Sud échappent à la punition : ils sont fermés ! Les marchés européens devraient continuer leur glissade ce matin. Le CAC40 perd 0,4% à 7038 points dans les premiers échanges, tandis que le SMI cède 0,1% à 10 850 points.

Les temps forts économiques du jour

L'indice JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis sera publié à 16h00. Tout l'agenda ici. Ce matin, la banque centrale d'Australie laisse son taux directeur inchangé à 4,10%, comme prévu.

L'euro flanche à 1,0467 USD. L'once d'or recule à 1817 USD. Le pétrole rechute, avec un Brent de Mer du Nord à 89,95 USD le baril et un brut léger américain WTI à 88,03 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,68%. Le bitcoin s'échange 28 307 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB : Morgan Stanley maintient sa recommandation souspondérer avec un objectif de cours relevé de 30,50 CHF à 31 CHF.

Addtech : SEB Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 200 SEK à 172 SEK.

Aker BP : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 310 NOK à 335 NOK.

Alleima : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 SEK à 70 SEK.

Allfunds : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 7,50 EUR à 7 EUR.

ArcelorMittal : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 34 EUR à 33 EUR.

Assa Abloy : DNB Markets maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 330 SEK à 335 SEK.

Burberry : UBS passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 2285 à 1614 GBX.

Compagnie Financière Richemont : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 170 CHF à 155 CHF.

Coca-Cola Hellenic : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 2600 à 2400 GBX.

Deezer : Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 2,80 EUR à 2,90 EUR.

DSV : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 1670 DKK à 1630 DKK.

Electrolux : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 113 SEK à 105 SEK.

Eni : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 17 EUR à 19 EUR.

Ericsson : DNB Markets maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 76 SEK à 79 SEK.

Galp Energia : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 15 EUR à 17 EUR. Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 11 EUR à 13,80 EUR.

Heineken : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 114 EUR à 111 EUR.

Hermès : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 1950 EUR à 1880 EUR.

Indutrade : SEB Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 239 SEK à 215 SEK.

Just Eat Takeaway : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 40 EUR à 20 EUR.

Kone : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 41 EUR.

Lifco : SEB Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 218 SEK à 200 SEK.

Nemetschek : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 86 EUR à 83 EUR. Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 60 EUR.

Nexity : Gilbert Dupont maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 21,60 EUR à 16,50 EUR.

Nokia : DNB Markets passe d'une recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,20 EUR à 4,70 EUR. SEB Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 5,50 EUR à 5,30 EUR.

OMV : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 48 EUR à 50 EUR.

Rational AG : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 885 EUR à 630 EUR.

Repsol : AlphaValue reste à alléger et relève l'objectif de cours de 15,40 EUR à 17,70 EUR. Barclays maintient sa recommandation de pondération égale et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 25 EUR.

Saras : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 1,60 EUR à 1,70 EUR.

Schibsted : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 292,90 NOK à 292,70 NOK.

Siemens Energy : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 25,90 EUR à 24,70 EUR.

Signify : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 38 EUR à 32 EUR.

Ssab : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 79 SEK à 78 SEK.

Stolt-Nielsen : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 480 NOK à 476 NOK.

Straumann : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 164 CHF à 168 CHF.

TeamViewer : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 17 EUR à 18 EUR.

Technip Energies : JP Morgan passe de recommandation suspendue à surpondérer avec un objectif de cours de 28 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 24 EUR à 27,50 EUR.

Temenos : Barclays maintient sa recommandation pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 56 CHF à 64 CHF.

Thales : Morningstar passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 135 EUR à 156 EUR.

Tod's : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 43,50 EUR à 38 EUR. Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 42 EUR à 36 EUR.

TotalEnergies : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 72 EUR à 99 EUR.

Universal Music : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26 EUR à 30 EUR.

Var Energi : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 37,50 NOK à 42 NOK.

Vestas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 260 DKK à 259 DKK. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 238 à 206 DKK.

Zalando : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 37 EUR à 31,50 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

La proposition de l'administration Biden de relever les normes d'économie de carburant jusqu'en 2032 coûterait à General Motors 6,5 Mds$ et à Stellantis 3 Mds$, selon l'American Automotive Policy Council.

Sanofi signe un accord avec Janssen pour développer un vaccin contre les souches pathogènes extra-intestinales d'E. Coli, potentiel premier de sa classe.

Des ONG portent plainte au pénal contre TotalEnergies pour son impact climatique.

Safran a bouclé l'acquisition de l'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales.

Edenred et Sodexo ont été secouées hier en bourse, car le gouvernement français pourrait imposer un plafond aux commissions prélevées par les prestataires de services aux salariés sur les chèques-repas.

Covéa met en cause Scor à propos de la valorisation d'un portefeuille de réassurance vie aux Etats-Unis racheté précédemment, selon Les Echos.

Argan confirme ses objectifs 2023.

Carbios inaugure une ligne automatisée à Clermont-Ferrand.

CGG livre une étude d'évaluation des sites de stockage de CO2 dans le golfe du Mexique.

Icape rachète trois sociétés aux Etats-Unis.

Samse acquiert la société Gemoise.

Une OPA simplifiée à 1,63 EUR par action Technicolor Creative Studios en approche.

Poxel et Valbiotis participent à des conférences automnales.

Riber reçoit une commande d'une machine MBE de production en Asie.

Vantiva va racheter la division réseaux domestiques de CommScope qui va prendre 25% du capital plus un earnout.

Advicenne lève 5,7 M€ à 2,41 EUR l'action et étend sa visibilité "au moins" jusqu'au T1 2025.

Crypto-blockchain Industries fait coter son jeton FAV depuis le 26 septembre.

Néovacs réduit la valeur nominale de ses actions.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Kaufman, Mare Nostrum, Spartoo…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Meta planche sur un abonnement à 14 USD par mois pour un Instagram sans publicité, selon le WSJ.

Les livraisons trimestrielles de Tesla sont en baisse.

Sika relève son objectif de croissance annuelle des ventes à 6-9% lors de son Capital Market Day.

Boohoo réduit ses prévisions.

McDonald's et Wendy's sortent vainqueurs du procès concernant la taille de leurs hamburgers.

Robinhood prévoit une charge de 100 M$ au troisième trimestre pour des questions juridiques et réglementaires déjà divulguées.

Après la fusion avec Autogrill, Dufry veut se renommer en Avolta.

Cadence Design Systems finalise l'acquisition d'Intrinsix.

Novartis revendique un succès en phase III sur l'Iptacopan.

Cooper propose de racheter les médicaments OTC de Viatris pour 2,2 Mds$.

Novo Nordisk annonce que la FDA américaine approuve Rivfloza pour l'hyperoxalurie primaire de type 1.

Petrofac remporte un contrat de 600 M$ pour un projet de capture du carbone aux EAU.

MDXHealth veut quitter Bruxelles et se concentrer sur sa cotation au Nasdaq.

Mondelez finalise la vente de ses activités de chewing-gum sur les marchés développés à Perfetti Van Melle.

Le magnat italien de la construction Matterino Dogliani envisage de faire une offre pour une participation majoritaire dans l'opérateur d'autoroutes Autostrade per l'Italia, racheté l'année dernière par la CDP, Blackstone et Macquarie.

Les principales publications du jour : McCormick, Greggs…Tout l'agenda ici.