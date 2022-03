Un Palestinien abattu après avoir poignardé un policier israélien-police

RayRando - " neutralisant le "" terroriste" !? waouu les palestiniens sont donc des terroristes!!! je ne savais pas que les occupés assoifé sans terre ni toit ni armée ni droit étaient eux les terroristes ! mais pas l'envahisseur ayant char et avion navire de guerre et surarmement contre des enfants et femmes et civil ? super mercipour cette info neutre !