Un Palestinien abattu lors d'affrontements en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie, 10 décembre (Reuters) - L'armée israélienne a abattu vendredi un Palestinien et en a blessés plusieurs autres lors d'affrontements en marge d'une manifestation contre la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, ont annoncé le ministre palestinien de la Santé et des sources médicales.

L'armée israélienne a déclaré que des centaines de Palestiniens s'étaient rassemblés dans la zone de Beita, au sud de la ville palestinienne de Naplouse, brûlant des pneus et tirant des roquettes en direction des troupes de Tsahal.

Les soldats ont "répliqué avec des moyens de dispersion des émeutes pour rétablir l'ordre. Nous sommes au courant des informations selon lesquelles un Palestinien a été tué", a déclaré l'armée dans un communiqué.

Le Palestinien a reçu une balle dans la tête et est décédé peu après son transfert à l'hôpital, a précisé le ministère palestinien de la Santé. Quatre autres Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens, et plus de 50 autres intoxiqués par des gaz lacrymogènes, ont indiqué les médecins.

Les Palestiniens organisent des manifestations hebdomadaires à Beita pour protester contre la présence d'un avant-poste des colons israéliens à proximité.

Les colons ont accepté de quitter l'avant-poste en juillet, dans le cadre d'un accord avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett.

Cependant, de nombreux bâtiments demeurent, fermés à clé et sous surveillance militaire. Les Palestiniens, qui revendiquent la terre sur laquelle se trouve la structure, entendent poursuivre leurs manifestations. (Reportage Rami Ayyub et Ali Sawafta, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)