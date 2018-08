Un Palestinien tué, 220 autres blessés à la limite Gaza-Israël

(Ajoute déclaration du Hamas, médiation de l'Onu)

GAZA, 4 août (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué par balles un Palestinien et en ont blessé au moins 220 autres vendredi lors de manifestations hebdomadaires à la limite de la bande de Gaza, ont rapporté des médecins palestiniens.

Depuis le 30 mars, les Palestiniens manifestent chaque semaine dans le cadre d'une "Grande marche du retour" à la lisière de la bande de Gaza, mais les violences ont perdu en intensité ces dernières semaines. Les organisateurs ont cependant promis de poursuivre le mouvement jusqu'à ce qu'Israël lève les sanctions économiques pesant sur l'enclave palestinienne.

Les manifestants réclament le droit au retour en Israël des réfugiés palestiniens de 1948 et de leurs descendants, qui constituent la majorité des deux millions d'habitants de la bande de Gaza. Israël exclut tout droit au retour, qui signifierait la perte pour l'Etat hébreu de sa majorité juive.

Selon l'armée israélienne, 8.000 Gazaouis ont pris part aux manifestations, vendredi, en cinq points de la frontière.

Sur les 220 blessés, 90 l'ont été par des tirs de balles réelles, a déclaré un responsable d'un hôpital de Gaza.

Au moins 156 Palestiniens ont péri dans ces manifestations le long de la frontière entre l'enclave gazaouie et Israël et un soldat israélien a été tué par un "sniper" qui a ouvert le feu depuis la bande de Gaza.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annulé une visite prévue en Colombie la semaine prochaine du fait des violences à Gaza et doit réunir dimanche son cabinet de sécurité pour débattre de propositions visant à mettre fin aux tensions, ont rapporté des médias israéliens.

Plusieurs hauts représentants du Hamas sont arrivés à Gaza jeudi soir afin de discuter d'un possible accord de paix.

La délégation du Hamas discutera "des questions qui préoccupent le peuple palestinien, à commencer par la réconciliation nationale et la fin du blocus de Gaza", a déclaré le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, avant l'arrivée de la délégation à Gaza.

D'après les médias israéliens, Israël cherche à obtenir avec le Hamas un engagement sur le long terme pour que le Hamas mette fin aux manifestations en échange de la levée des restrictions de déplacement et d'entrée des marchandises qui pèsent sur Gaza.

Nickolay Mladenov, coordinateur spécial de l'Onu pour le processus de paix au Moyen-Orient, a déclaré dimanche sur Twitter avoir pris part à des "réunions productives" avec des représentants égyptiens dans le but de réduire les tensions à Gaza et de résoudre les questions humanitaires. (Nidal al Mughrabi; Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)