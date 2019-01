Un Palestinien tué après avoir tenté de poignarder un soldat israélien

JERUSALEM, 21 janvier (Reuters) - Un Palestinien qui avait attaqué un soldat israélien à l'arme blanche a été tué par balle lundi près de Naplouse, en Cisjordanie, annonce l'armée israélienne.

Son décès a été confirmé sans plus d'explications par le ministère palestinien de la Santé.

Dans un communiqué, l'armée israélienne précise que l'homme, venu en voiture de Naplouse, est sorti de son véhicule et a tenté de poignarder un soldat israélien à un barrage de sécurité. "Un autre soldat a riposté en tirant sur le terroriste et l'a neutralisé", ajoute l'armée qui indique qu'aucun membre des forces israéliennes de défense n'a été blessé. (Maayan Lubell et Ali Sawafta Henri-Pierre André pour le service français)