Un Palestinien tue deux Israéliens en Cisjordanie-armée

BARKAN, Cisjordanie, 7 octobre (Reuters) - Un Palestinien a tué par balles dimanche deux Israéliens et en a blessé un troisième, dans une zone industrielle proche d'une colonie juive de Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée israélienne.

L'agresseur, a indiqué l'armée, travaillait dans l'usine où a eu lieu la fusillade.

Les services ambulanciers israéliens ont déclaré qu'un homme et deux femmes avaient été blessés dans l'attaque, survenue dans la zone industrielle de Barkan, où près de 5.000 Palestiniens travaillent dans des entreprises israéliennes.

Un porte-parole militaire a déclaré à la presse étrangère quelques heures après la fusillade que l'homme et l'une des deux femmes blessés étaient décédés par la suite.

L'autre femme blessée a été hospitalisée, et selon les médecins, son pronostic vital n'est pas engagé.

"Il s'agit d'une grave attaque terroriste", a déclaré l'armée en précisant que l'agresseur, un Palestinien de 23 ans d'un village cisjordanien, est toujours en fuite.

Des images des moniteurs de surveillance ont été diffusées par la télévision israélienne, et l'on y voit un individu armé prenant la fuite en descendant des escaliers et en s'éloignant de l'usine où il avait fait feu. Des agents de police et des soldats israéliens ont lancé une chasse à l'homme pour retrouver l'agresseur, a déclaré un porte-parole des forces de l'ordre. (Rami Amichay; Eric Faye pour le service français)