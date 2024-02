Un Russe a plaidé coupable jeudi aux accusations américaines selon lesquelles il aurait introduit en contrebande de grandes quantités de microélectronique de qualité militaire fabriquée aux États-Unis vers la Russie, ont déclaré de hauts responsables de la justice américaine dans un communiqué.

Maxim Marchenko, 51 ans, qui était basé à Hong Kong, a été placé en détention aux États-Unis en septembre. Lui et deux complices russes anonymes ont été accusés d'avoir utilisé des sociétés écrans pour dissimuler l'achat frauduleux de micro-écrans OLED.

M. Marchenko a plaidé coupable devant un tribunal de New York d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans, et d'un chef d'accusation de contrebande de marchandises à partir des États-Unis, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. Sa condamnation est prévue pour le 6 juin.

"Le ministère de la justice demande des comptes à ceux qui permettent au Kremlin de mener sa guerre d'agression injuste contre l'Ukraine", a déclaré le procureur général adjoint Matthew Olsen, de la division de la sécurité nationale du ministère.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que les micro-écrans OLED pourraient être utilisés dans les lunettes de visée, les lunettes de vision nocturne, les optiques thermiques et d'autres systèmes d'armement.

M. Marchenko et ses complices ont faussement fait croire que cette technologie à double usage - c'est-à-dire ayant des applications civiles et militaires - était envoyée en Chine, à Hong Kong et ailleurs pour être utilisée dans des microscopes électroniques destinés à la recherche médicale.