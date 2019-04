Un accord USA-Chine est en vue mais encore loin-responsable US

WASHINGTON, 2 avril (Reuters) - La conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine est désormais l'hypothèse la plus probable, a déclaré mardi un haut responsable de la Chambre de commerce américaine, tout en expliquant que les négociateurs avaient besoin de progresser cette semaine sur le mécanisme d'application et sur la levée de droits de douane américains sur des produits chinois.

Si les deux parties ne se rapprochent pas d'un accord cette semaine, l'échéance pour un compromis pourrait être décalée de quelques semaines, a ajouté Myron Brilliant, le responsable des affaires internationales de la Chambre de commerce.

"Nous arrivons au stade où il est clair que les deux gouvernements veulent un accord. Les présidents veulent un accord et ils ont besoin que les questions de la fin des discussions soient résolues. Il s'agit d'une semaine critique", a-t-il dit.

Les négociations entre les deux premières puissances économiques mondiales doivent reprendre mercredi à Washington.

