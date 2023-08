Des dizaines de chars Leopard 1 d'occasion ayant appartenu à la Belgique ont été achetés par un autre pays européen pour les forces ukrainiennes luttant contre l'invasion russe, a déclaré mardi le marchand d'armes qui a conclu l'accord.

Les Léopards de fabrication allemande ont été au centre d'une querelle publique au début de l'année après que la ministre belge de la défense, Ludivine Dedonder, a déclaré que le gouvernement avait envisagé de racheter des chars pour les envoyer à l'Ukraine, mais qu'on lui avait proposé des prix déraisonnables.

Cet affrontement a mis en lumière la situation difficile dans laquelle se trouvent les gouvernements occidentaux qui tentent de trouver des armes pour l'Ukraine après plus d'un an de guerre intense : les armes qu'ils ont jugées obsolètes sont aujourd'hui très demandées et appartiennent souvent à des entreprises privées.

Freddy Versluys, PDG de la société de défense OIP Land Systems, a acheté les chars au gouvernement belge il y a plus de cinq ans.

Il a déclaré à Reuters qu'il avait maintenant vendu les 50 chars à un autre gouvernement européen, qu'il n'a pas pu nommer en raison d'une clause de confidentialité. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus divulguer le prix.

Le journal allemand Handelsblatt a rapporté mardi soir que le fabricant d'armes Rheinmetall avait acquis les chars et préparerait la plupart d'entre eux pour l'exportation vers l'Ukraine.

L'entreprise s'est refusée à tout commentaire.

"Le fait qu'ils quittent notre entreprise prouve que nous avons demandé un prix de marché équitable et que quelqu'un était plus qu'heureux de les prendre", a déclaré M. Versluys dans un message sur LinkedIn, accompagné d'une photo de chars à côté d'une bouteille de vodka ukrainienne.

Il a ajouté que les chars étaient maintenant transportés vers une usine pour y subir une révision substantielle. Certains des chars seront utilisés comme pièces de rechange, tandis que d'autres seront réparés. Il estime qu'il faudra quatre à six mois avant qu'ils ne soient sur le champ de bataille en Ukraine.

Le Handelsblatt a indiqué que les 50 chars seraient remis à neuf dans les usines Rheinmetall en Allemagne et que 30 modèles révisés seraient préparés pour l'exportation. Il n'a cité aucun gouvernement comme étant à l'origine de l'accord.

Le ministère allemand de la défense n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Plusieurs alliés occidentaux de Kiev ont accepté au début de l'année d'envoyer des chars modernes Leopard 2 à l'Ukraine, ainsi que des modèles plus anciens Leopard 1.

Le Leopard 1 a été fabriqué par l'entreprise allemande Krauss-Maffei à partir des années 1960. Il est plus léger que le Leopard 2 et dispose d'un canon principal différent. Les modèles vendus par Versluys ont été modernisés pour la dernière fois dans les années 1990.

Un porte-parole du ministère belge de la défense a refusé de commenter la vente des chars.