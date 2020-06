Un accord gouvernemental à portée de main en Irlande-Ministre

DUBLIN, 14 juin (Reuters) - Les discussions entre les trois partis appelés à composer la coalition gouvernementale irlandaise, Fianna Fail, Fine Gael et les Verts, devraient s'achever lundi a déclaré dimanche le ministre des Finances, Paschal Donohoe.

"A l'heure où je vous parle, les dirigeants des partis discutent et j'espère qu'ils vont régler plusieurs points", a déclaré Paschal Donohoe à la presse.

Les élections législatives organisées en février en Irlande n'ont pas permis de dégager de majorité claire et contraint les deux principaux partis de la droite, le Fine Gael et Fianna Fail, à ouvrir des discussions en dépit d'une animosité ancienne, et à chercher le soutien des écologistes.

Le Fianna Fail, premier parti représenté au parlement irlandais, a exclu de gouverner avec le Sinn Fein arrivé en tête des suffrages avec 24% des voix. (Padraic Halpin; version française Nicolas Delame)