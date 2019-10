Un accord signé avec Eutelsat permet à Gogo de répondre à la forte demande de services de connectivité à bord des avions

Regulatory News:

Gogo (NASDAQ : GOGO), fournisseur mondial de produits et services destinés à la connectivité haut débit à bord des avions, a annoncé aujourd’hui la signature avec Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL), l’un des principaux opérateurs de satellites dans le monde, d’un nouvel accord portant sur la fourniture de services de haut débit en vol. Dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel, Gogo se dote de capacités multifaisceaux HTS (High Throughput Satellite) fournies par le satellite EUTELSAT 10B, dont le lancement est prévu en 2022, en couverture de l’Europe et du Moyen-Orient.

« Nous renforçons nos capacités en orbite, compte tenu de la demande croissante de services de connectivité haut débit en vol », a affirmé le Président Directeur-général de Gogo, Oakleigh Thorne. « Grâce au partenariat conclu avec Eutelsat, Gogo 2Ku continuera de permettre à nos partenaires aériens d'offrir aux passagers le meilleur du haut-débit en vol », a-t-il ajouté.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Gogo, partenaire de longue date et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité en vol », a déclaré Philippe Oliva, Directeur commercial d’Eutelsat. « Cet accord témoigne de la pertinence du satellite EUTELSAT 10B, que nous venons de commander, pour la connectivité aérienne, et nous nous réjouissons de pouvoir accompagner Gogo dans le renforcement de ses capacités en Europe et au Moyen-Orient en vue de fournir les meilleurs services à ses partenaires aériens ».

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

