Un accord sur les risques climatiques en passe d'être conclu, dit Villeroy au FT

2 juin (Reuters) - Le gouverneur de la banque centrale française a déclaré au Financial Times qu'un accord mondial, obligeant toutes les sociétés cotées en bourse à divulguer les risques liés au changement climatique auxquelles elles sont soumises de manière standardisée, était à portée de main.

François Villeroy de Galhau a déclaré au journal que les discussions entre les représentants des gouvernements et des banques centrales sur les nouvelles règles de divulgation relatives aux risques climatiques avaient progressé plus rapidement que prévu et qu'un cadre international pourrait être adopté lors de la conférence des Nations unies sur le climat COP26 qui se tiendra en novembre à Glasgow.

"Une divulgation appropriée devrait devenir obligatoire - je m'attends à ce que ce soit la première étape", a-t-il déclaré dans une interview publiée mercredi. (Kanishka Singh; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)