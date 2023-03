Ethical Capital Partners (ECP) a racheté cette semaine MindGeek, propriétaire de Pornhub, sa toute première acquisition, dans le but d'améliorer la réputation de la plateforme internet, ont déclaré vendredi les partenaires de la jeune société canadienne de capital-investissement.

Sarah Bain, partenaire d'ECP, a déclaré qu'elle était convaincue que MindGeek opérait de manière légale et responsable. Il y a moins d'un an, des inquiétudes concernant le modèle commercial de l'entreprise ont entraîné le départ de ses dirigeants.

"Nous avons réalisé que l'opportunité de corriger les idées fausses est vraiment au cœur de ce dont cette entreprise a besoin", a déclaré Solomon Friedman, partenaire d'ECP, à Reuters.

"C'est une entreprise qui a tout ce qu'il faut et un potentiel inexploité énorme.

Solomon, qui est basé à Ottawa, à plus de quatre heures au nord du principal centre financier du Canada, Toronto, a déclaré que les outils de sécurité en ligne exclusifs de MindGeek étaient très sophistiqués et pouvaient être appliqués en dehors de l'industrie adulte.

"Les grands acteurs - les Facebook, les Twitter, les Reddit - ils ne peuvent pas toucher ce que MindGeek a dû faire pour garder ce qui est un contenu pour adultes sûr et décroché."

M. Friedman a également déclaré qu'ECP, qui a été lancé en 2022, selon son site web, n'avait pas de projet imminent de restructuration majeure ou de cession d'une partie des activités de MindGeek.

Il a refusé de commenter les questions juridiques en suspens.

MindGeek, fondé à Montréal mais désormais basé au Luxembourg, est au cœur de l'industrie du divertissement pour adultes depuis l'avènement du streaming vidéo, mais a été confronté à la controverse.

En 2020, Pornhub a été exclu des réseaux de paiement de Visa et Mastercard après que des enquêtes ont mis en évidence des contenus illicites sur la plateforme.

Un ministre français a déclaré vendredi qu'il rencontrerait les nouveaux propriétaires de Pornhub pour s'assurer que les mineurs sont protégés et que le site n'enfreint aucune loi.

"Nous sommes convaincus que MindGeek opère de manière légale et responsable", a déclaré M. Bain. "Nous sommes impatients de rencontrer les parties prenantes, telles que les sociétés de traitement des paiements, afin de leur indiquer la voie à suivre pour MindGeek et ses avoirs et de corriger toute perception erronée.

MindGeek a depuis déclaré que Mastercard avait rétabli l'accès à ses sites d'abonnement, mais les deux sociétés de paiement ont suspendu leurs liens avec la branche publicitaire de la société, TrafficJunky, après qu'un procès a soulevé la question de savoir si elles pouvaient faciliter la pornographie enfantine.

ECP est l'une des quatre sociétés de capital-investissement ayant leur siège à Ottawa, la capitale du pays, contre 118 à Toronto, selon l'Association canadienne du capital-risque et du capital-investissement (CVCA).

Bain a déclaré que ni MindGeek ni ECP n'étaient exposés à la Silicon Valley Bank, dont l'effondrement, il y a une semaine, a poussé les entreprises technologiques à chercher d'autres sources de financement.