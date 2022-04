Un actionnaire d'Alleghany intente une action en justice pour bloquer le rachat de 11,6 milliards de dollars par Berkshire en raison du manque d'informations.

Dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, la plaignante Shiva Stein a déclaré qu'Alleghany n'a pas expliqué de manière adéquate, dans une circulaire de procuration, la base financière de l'"avis d'équité" émis par ses banquiers chez Goldman Sachs, qui a évalué si la transaction était équitable pour les actionnaires.

En l'absence d'informations supplémentaires, "la plaignante ne sera pas en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause quant à son vote en faveur de la transaction proposée, et elle est donc menacée d'un préjudice irréparable", selon la plainte.

Stein veut empêcher Berkshire d'acheter Alleghany, basé à New York, à moins que d'autres informations ne soient communiquées, et demande également des dommages et intérêts non spécifiés. Le résident du New Jersey n'a pas fait valoir que le prix de rachat est trop bas.

Alleghany n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Un avocat du plaignant n'a pas immédiatement répondu à une demande similaire. Berkshire n'est pas un défendeur.

Les actionnaires comme Stein intentent souvent des procès pour bloquer les fusions d'entreprises lorsqu'ils trouvent les conditions injustes ou les divulgations trop rares.

Le 1er avril, M. Stein a intenté un procès à Mandiant Inc. pour bloquer le rachat de cette société de cybersécurité par Google d'Alphabet Inc. pour 5,4 milliards de dollars, invoquant également un prétendu manque d'informations à l'appui d'un avis d'équité de Goldman.

Berkshire a accepté le 21 mars de payer 848,02 $ par action pour Alleghany, soit une prime de 25 %.

L'avis d'équité de Goldman a qualifié ce prix de "juste d'un point de vue financier" pour les actionnaires d'Alleghany.

L'achat élargirait le vaste portefeuille d'assureurs de Berkshire, notamment Geico et General Re. Elle permettrait également à Buffett de retrouver le directeur général d'Alleghany, Joseph Brandon, qui a dirigé General Re de 2001 à 2008.

L'affaire est Stein v Alleghany Corp et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-03057.