Un activiste égypto-britannique interrompt sa grève de la faim - lettre sur Twitter

"J'ai rompu ma grève. Je vous expliquerai tout jeudi", a déclaré Abd el-Fattah dans une lettre datée de lundi que Seif a publiée sur Twitter.

Le blogueur et militant, qui menait une grève de la faim pour protester contre sa détention et ses conditions de détention depuis plus de 220 jours, avait intensifié sa protestation en déclarant qu'il cesserait de boire de l'eau au début du sommet sur le climat COP27 qui s'est ouvert en Égypte la semaine dernière.

Lundi, sa sœur a déclaré qu'il avait annoncé à sa famille qu'il avait recommencé à boire de l'eau dans un message qui, selon elle, était le premier signe de vie depuis des jours.

La grève d'Abd el-Fattah a éclipsé les négociations des Nations Unies sur le climat dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge, où plusieurs dirigeants ont soulevé le cas avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, y compris le président américain Joe Biden.

Dans la lettre de mardi, Alaa a déclaré qu'il espérait voir sa famille plus tard dans la semaine. "L'important, c'est que je veux fêter mon anniversaire avec vous le jeudi.... alors apportez un gâteau, des provisions normales", selon la lettre.