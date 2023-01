Un adolescent inculpé de tentative de meurtre dans l'attaque du Nouvel An à New York

Le suspect, Trevor Bickford, fait déjà face à des accusations similaires dans un tribunal d'État. Il n'était pas immédiatement clair quelle affaire avancerait en premier.

"Nous alléguons que le défendeur a comploté une attaque inspirée du djihad visant des représentants du gouvernement américain et que, le 31 décembre 2022, il a attaqué trois agents de la police de New York qui faisaient partie de l'opération conjointe des forces de l'ordre fédérales et étatiques protégeant la célébration du Nouvel An à Times Square", a déclaré le procureur américain Merrick Garland en annonçant les accusations.

Les avocats de la Legal Aid Society, qui représente Bickford, n'ont pas pu être joints par Reuters pour un commentaire mardi soir.

Les procureurs affirment que l'homme de 19 ans avait envisagé de se rendre en Afghanistan pour s'allier aux Talibans avant d'attaquer trois officiers de police avec une machette peu avant minuit le 31 décembre à l'extérieur d'une zone décrochée mise en place pour les célébrations du Nouvel An.

Les trois agents ont survécu et Bickford a été placé en détention après avoir été touché à l'épaule par des tirs de la police.

Les autorités affirment que des agents du FBI ont interrogé Bickford en décembre après que sa mère ait fait part de son inquiétude de voir son fils se radicaliser. Les agents l'ont placé sur une liste de surveillance fédérale pour l'empêcher de voyager à l'étranger.