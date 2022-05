Un adolescent palestinien tué en Cisjordanie par l'armée israélienne, selon un ministère palestinien

RAMALLAH, CISJORDANIE, 27 mai (Reuters) - L'armée israélienne a abattu vendredi un adolescent palestinien en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

Le jeune homme de 15 ans a été touché au cou et au dos dans la ville d'al-Khader, près de Bethléem, ajoute le communiqué. Il s'agit du deuxième adolescent palestinien tué cette semaine.

L'armée israélienne a déclaré avoir répondu par des tirs à balles réelles lorsque plusieurs suspects ont lancé des pierres et des bombes incendiaires sur des soldats "qui menaient des activités de sécurité de routine" dans la zone, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte.

Il n'a pas été précisé si l'adolescent abattu avait participé aux affrontements.

Ce meurtre "fait partie d'une série de crimes et d'exécutions sur le terrain perpétrés par les forces d'occupation", a déclaré le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

Par ailleurs, les forces israéliennes ont blessé plus de 200 personnes lors de manifestations près de la ville de Naplouse, en Cisjordanie, vendredi, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien dans un communiqué.

Depuis le début de l'année, les forces israéliennes ou des civils armés ont tué au moins 46 Palestiniens, dont des militants, des assaillants isolés et des passants. Les données recueillies par Defence for Children International-Palestine montrent qu'au moins huit des victimes étaient des enfants.

Depuis mars, les Palestiniens ont tué 18 personnes, dont des civils, des policiers et un agent de sécurité, lors d'attaques en Israël et en Cisjordanie. (Reportage Ali Sawafta à Ramallah et Henriette Chacar à Haifa; version française Jean-Michel Bélot)