Un adolescent suspecté de la fusillade dans une école du Michigan va plaider coupable, selon le procureur.

Ethan Crumbley, 16 ans, est accusé d'avoir ouvert le feu dans le lycée d'Oxford, près de Detroit, avec une arme que son père avait achetée comme cadeau de Noël quelques jours avant la fusillade du 30 novembre.

En janvier, les avocats de Crumbley ont écrit dans un avis d'audience qu'il monterait une défense d'aliénation mentale, mais ces plans semblent avoir changé, selon le procureur adjoint en chef du comté d'Oakland, David Williams.

Les trois avocats qui défendent Crumbley n'ont pas immédiatement répondu aux appels demandant des commentaires.

"Nous pouvons confirmer que le tireur devrait plaider coupable pour les 24 chefs d'accusation, y compris le terrorisme, et le procureur a informé les victimes", a déclaré M. Williams dans un communiqué. "Il n'y a eu aucun accord sur le plaidoyer, aucune réduction et aucun accord sur la peine".

Crumbley devrait enregistrer son plaidoyer au tribunal à 8h30, heure locale, lundi.

Parmi les dizaines de chefs d'accusation figure un chef d'accusation de terrorisme ayant causé la mort et quatre chefs d'accusation de meurtre prémédité par un mineur, selon le procureur.

Quatre élèves ont été tués dans le saccage et six autres élèves et un enseignant ont été blessés dans l'attaque.

Le lycée Oxford High School est situé à Oxford, Michigan, à environ 30 miles au nord de Detroit.