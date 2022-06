Un agent de la police du Capitole des États-Unis décrit la confrontation avec la foule lors de la séance du 6 janvier

Caroline Edwards, agent de la police du Capitole, était l'un des deux témoins qui ont comparu en personne lors de la première audience de la commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'agression du 6 janvier 2021. Elle a décrit comment elle a été blessée et ce qu'elle a trouvé lorsqu'elle s'est finalement mise en sécurité derrière une ligne de la police métropolitaine de Washington.

"Ce que j'ai vu était juste une scène de guerre. C'était quelque chose comme ce que j'avais vu dans les films. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Il y avait des officiers sur le sol. Vous savez, ils saignaient. Ils vomissaient. ... Je glissais dans le sang des gens", a-t-elle témoigné.

La commission a montré un clip vidéo d'Edwards se blessant alors qu'elle essayait de retenir la foule des partisans de l'ancien président Donald Trump avec deux des porte-vélos en métal que la police utilisait comme barricades.

"J'ai senti le porte-vélo venir sur le dessus de ma tête et j'ai été poussée en arrière et mon pied a accroché l'escalier derrière moi. Et mon menton a heurté la rampe - à ce moment-là, j'avais perdu connaissance. ... L'arrière de ma tête a heurté l'escalier en béton derrière moi."

Mme Edwards a déclaré qu'elle avait repris son service après avoir repris connaissance.

Plus de 100 policiers ont été blessés ce jour-là et un est décédé le lendemain. Quatre officiers sont ensuite morts par suicide.

Mme Edwards a déclaré au comité qu'elle avait été fière de revêtir un uniforme et de servir son pays. Mais ce jour-là, les émeutiers l'ont traitée de chien de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, d'incompétente et de scélérate.

"Ils ont osé remettre en question mon honneur", a déclaré Mme Edwards. "Ils ont osé remettre en question ma loyauté et ils ont osé remettre en question mon devoir".