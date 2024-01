Un milliardaire allié de l'homme d'affaires russe Roman Abramovitch a renouvelé sa demande d'annulation des sanctions britanniques devant la Cour d'appel mercredi, affirmant qu'il avait été ciblé en raison des pressions exercées sur la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Liz Truss, par un collègue du cabinet.

Le magnat du pétrole Eugene Shvidler a été sanctionné en mars 2022 en raison de son association avec l'ancien propriétaire du Chelsea Football Club, M. Abramovich. Ses deux jets privés ont également été saisis.

La Grande-Bretagne a également cité la position de M. Shvidler en tant que directeur du producteur d'acier russe Evraz, coté à Londres, et son rôle dans la société pétrolière russe Sibneft, vendue par Abramovich en 2005, comme preuve qu'il a obtenu un avantage financier de la part d'Abramovich.

Mais M. Shvidler, dont la valeur nette est estimée par le magazine Forbes à 1,5 milliard de dollars, affirme que la Grande-Bretagne a eu tort d'imposer des sanctions uniquement en raison de sa relation avec M. Abramovich, qu'il décrit comme un ami proche.

Il a perdu sa première contestation des sanctions en août et demande à la Cour d'appel de Londres de statuer sur l'illégalité de l'imposition des sanctions.

Il s'agit du premier examen en appel des sanctions britanniques imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En réponse, la Grande-Bretagne a sanctionné plus de 1 600 personnes et gelé plus de 18 milliards de livres (22,8 milliards de dollars) d'actifs.

PRESSION" SUR LE MINISTRE

L'avocat de M. Shvidler, David Anderson, a déclaré au tribunal que des documents récemment divulgués révélaient que Grant Shapps, ministre des transports à l'époque, avait fait "pression" sur M. Truss pour qu'il sanctionne M. Shvidler. Anderson a déclaré que cela avait été fait "à court terme et sur la base d'informations limitées".

Les avocats du gouvernement ont déclaré que les nouveaux documents n'étaient pas pertinents pour déterminer si les sanctions imposées étaient légales.

"Il n'y a rien d'inapproprié dans une coopération interdépartementale de cette nature", a déclaré James Eadie dans les documents déposés au tribunal.

L'appel de M. Shvidler est entendu en même temps qu'une affaire introduite par l'homme d'affaires russe Sergei Naumenko, dont le superyacht de 58,5 mètres a été immobilisé à Londres en mars 2022.

Alexa Magee, chercheuse juridique au sein de l'association Spotlight on Corruption, a déclaré qu'une victoire de la Grande-Bretagne "soulignerait l'étendue du champ d'action du gouvernement" lorsqu'il s'agit d'imposer des sanctions.