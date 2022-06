Un allié de Trump cherche à revenir au Congrès, la Californie vote sur la criminalité lors des primaires de mi-mandat aux États-Unis.

Les électeurs du Dakota du Sud, du New Jersey, de l'Iowa, du Mississippi et du Nouveau-Mexique voteront également dans des courses à l'investiture qui établiront le champ de compétition pour les élections du 8 novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès pour les deux prochaines années.

Avec le président Joe Biden en chute libre dans les sondages et l'inflation galopante qui aigrit l'humeur des électeurs, les républicains devraient prendre le contrôle de la Chambre des représentants et peut-être du Sénat, ce qui mettrait un frein au programme législatif de Biden et donnerait aux républicains le pouvoir de lancer des enquêtes distrayantes et peut-être politiquement dommageables.

Dans le Montana, Ryan Zinke, qui a occupé le poste de secrétaire à l'intérieur sous l'ancien président républicain Trump, se présente pour un siège nouvellement créé à la Chambre des représentants que l'État a gagné grâce à la croissance démographique et au processus de redécoupage qui a lieu une fois par décennie.

Zinke, qui a servi au Congrès auparavant, fait face à quatre challengers républicains, dont certains prétendent qu'il est trop libéral ou qu'il manque d'engagement envers l'État parce que la résidence de sa femme se trouve en Californie.

Cette année, un rapport de l'inspecteur général a accusé M. Zinke d'avoir utilisé sa position à la tête du ministère de l'Intérieur pour faire avancer un projet de développement dans sa ville natale et d'avoir menti à un enquêteur en matière d'éthique. Il a nié tout acte répréhensible.

La gouverneure républicaine conservatrice du Dakota du Sud, Kristi Noem, doit faire face à un défi lancé par Steven Haugaard, membre de la Chambre des représentants du Dakota du Sud.

Mme Noem a été mentionnée comme une possible colistière à la vice-présidence si l'ancien président Donald Trump se représente aux élections en 2024 ou comme candidate à la Maison Blanche à part entière s'il ne le fait pas.

Le gagnant de chacune de ces primaires républicaines est favori pour l'emporter en novembre.

LA CALIFORNIE S'AGITE

Deux courses en Californie illustreront également les frustrations des électeurs de tendance libérale face aux pics d'homicides et de violence armée.

Les sondages montrent que le procureur progressiste de San Francisco, Chesa Boudin, est susceptible d'être évincé de son poste par un vote de rappel. Un remplaçant serait choisi par le maire de la ville, London Breed, une démocrate qui a critiqué Boudin mais n'a pas pris position sur la révocation.

À Los Angeles, Rick Caruso, un promoteur milliardaire et ancien républicain, affronte la représentante américaine Karen Bass et une foule d'autres candidats libéraux dans l'élection du maire.

Caruso, qui a dépensé plus de 30 millions de dollars de son propre argent dans la campagne, a fait de la criminalité la pièce maîtresse de sa candidature dans une ville qui a vu les homicides atteindre leur plus haut niveau depuis 15 ans en 2021. Cela a forcé Bass, un champion progressiste de longue date au Congrès, à se déplacer vers le centre et à promettre de mettre plus de policiers dans les rues. Caruso et Bass pourraient se diriger vers un second tour, selon les sondages.

LES DÉFIS DU NEW JERSEY, DE L'IOWA

Les républicains du New Jersey et de l'Iowa choisiront également des challengers aux démocrates sortants en difficulté : Les représentants Tom Malinowski dans le New Jersey et Cindy Axne dans l'Iowa.

L'ancien leader républicain du Sénat de l'État, Tom Kean Jr, le fils du populaire gouverneur Thomas Kean, qui a été élu deux fois, est en tête d'un peloton républicain bien rempli pour défier Malinowski.

Malinowski, un titulaire à deux mandats qui est entré au Congrès en faisant basculer un siège républicain en 2018, a été réélu en battant Kean par 1,2 point de pourcentage en 2020. Depuis lors, ses perspectives ont été affaiblies par le redistricting et par une enquête d'éthique de la Chambre après des rapports selon lesquels il n'a pas divulgué des centaines de milliers de dollars de transactions boursières.

"C'était un clouage de bec en 2020 et son district est devenu un peu plus favorable aux républicains. Ce sera donc un défi important", a déclaré Benjamin Dworkin, directeur de l'Institut de politique publique et de citoyenneté de l'Université Rowan.

Dans l'Iowa, trois républicains se disputent la chance de défier Axne : la femme d'affaires Nicole Hasso, le consultant en construction Gary Leffler et l'ancien sénateur d'État Zach Nunn.

Nunn, le seul candidat républicain à avoir exercé une fonction élective, peut se targuer d'une série de soutiens de la part de personnalités du parti, dont l'ancien secrétaire d'État de Trump, Mike Pompeo, et plusieurs républicains de la Chambre des représentants.