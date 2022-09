Un allié de Trump veut que les détails de sa fortune soient exclus du procès pour agent étranger

Les procureurs ont accusé Barrack, 75 ans, d'avoir utilisé son influence entre 2016 et 2018 pour faire avancer les objectifs de politique étrangère des Émirats arabes unis sans notifier le procureur général des États-Unis de son implication comme l'exige la loi.

Barrack, qui a soutenu la course à la Maison Blanche de Trump en 2016 et a dirigé son comité d'inauguration, a plaidé non coupable et fait face à un procès le 19 septembre au tribunal fédéral de Brooklyn.

Dans un document déposé au tribunal, les avocats de Barrack ont accusé les procureurs de chercher à introduire des preuves qui feraient indûment appel au "préjugé de classe" des jurés contre les personnes riches.

Alors que les preuves spécifiques contestées concernant Barrack ont été expurgées, les avocats de Barrack ont déclaré que les "photographies de ses biens personnels" et d'autres détails étaient "indûment préjudiciables" et "n'ont pas leur place dans ce procès".

"La preuve d'un trop grand nombre de résidences d'été serait très pertinente si M. Barrack était jugé pour son succès, mais il ne l'est pas", ont-ils écrit.

Les avocats de M. Barrack ont cité un rapport Forbes de 2007 https://www.forbes.com/2007/09/18/richlist07_Investments_slide/?sh=493939bd7e5c indiquant sa valeur nette à 2,3 milliards de dollars comme preuve qu'il était riche bien avant de travailler prétendument pour le compte des EAU.

"Le niveau de réussite atteint par M. Barrack au cours d'une vie d'efforts laborieux va à l'encontre de l'affirmation du gouvernement selon laquelle il aurait brusquement tout risqué, à l'âge de 70 ans, pour devenir l'agent d'une puissance étrangère", ont-ils ajouté.

Un porte-parole du bureau du procureur américain à Brooklyn a refusé de commenter.

Barrack a été arrêté en 2021 et libéré sous caution de 250 millions de dollars.

Il a quitté son poste de directeur général et de président exécutif de la société de capital-investissement axée sur l'infrastructure numérique DigitalBridge Group Inc, anciennement connue sous le nom de Colony Capital.