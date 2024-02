Abdulalim Muaini est allongé dans son lit et regarde les photos de ses enfants et de sa femme, morts à ses côtés lors du tremblement de terre survenu il y a un an. Il songe à la façon dont le séisme a brisé la nouvelle vie qu'ils s'étaient construite dans le sud de la Turquie après avoir fui la guerre en Syrie.

Catastrophe la plus meurtrière de l'histoire moderne de la Turquie, la secousse de magnitude 7,8 a rasé des villes dans le sud-est du pays et dans la Syrie voisine. Elle a fait plus de 50 000 morts en Turquie, quelque 5 900 en Syrie, et des millions de sans-abri.

Muaini, aujourd'hui âgé de 34 ans et incapable de marcher, a été sauvé des décombres de son appartement effondré à Hatay près de trois jours après le tremblement de terre, en pleine nuit.

Il était trop tard pour sa femme Esra, qui était restée coincée à ses côtés, ainsi que pour son fils Muhsin, 10 ans, et sa fille Basira, 7 ans. Ils ont pu se parler pendant une douzaine d'heures avant que les enfants et la mère ne meurent, a expliqué M. Muaini.

Une photo de Muaini, sortant de sous les décombres et faisant de faibles gestes vers ses sauveteurs, avec le corps de sa femme à ses côtés, a été publiée dans le monde entier.

"Les moments passés avec ma famille me manquent tellement", a déclaré M. Muaini, à l'occasion du premier anniversaire du tremblement de terre du 6 février.

L'une de ses jambes a été amputée et l'autre est restée paralysée sous le genou en raison de l'écrasement du béton et des briques dans sa maison de Hatay, la province la plus durement touchée dans une zone sinistrée dont la superficie est équivalente à celle des Pays-Bas et de la Belgique réunis.

Il a quitté le sud pour Bursa, dans le nord-ouest, où il vit avec sa mère, sa sœur et leurs trois enfants. Il suit des séances de kinésithérapie et rêve d'une prothèse de jambe pour pouvoir reprendre le travail, payer ses factures et, peut-être plus tard, retourner dans son pays d'origine, la Syrie.

"Mes deux frères sont retournés à Hatay parce qu'ils ne trouvaient pas de travail ici. Ils travaillent maintenant sur des projets de construction (et) c'est probablement ce que je vais faire", a déclaré Muaini.

"J'ai d'abord besoin d'une prothèse. Ensuite, je pourrai retourner à Hatay et chercher un emploi", a-t-il dit à Reuters dans l'appartement de trois pièces de sa sœur, dans un quartier de Bursa où l'on trouve de nombreux magasins syriens et des enseignes en arabe.

Avec sa femme et son fils en 2016, il a fui le nord-ouest de la Syrie, ravagé par la guerre, où il vendait des ordinateurs, pour la Turquie, où il gagnait sa vie en vendant des fruits et des légumes. La Turquie a accueilli des millions de réfugiés syriens fuyant une guerre qui dure depuis près de 13 ans.

À Bursa, le loyer est cinq fois plus élevé qu'à Hatay, et Muaini dit qu'il compte sur son frère pour l'aider à payer le loyer et la nourriture. Les factures médicales s'accumulent et couvrent notamment les opérations de la vessie liées aux blessures causées par le tremblement de terre.

Merve Akyuz, médecin spécialiste de la médecine physique et de la réadaptation à l'hôpital de la ville de Bursa, explique que si la physiothérapie récemment entamée pour la jambe paralysée offre une lueur d'espoir à Muaini, il faudra du temps pour qu'il puisse remarcher.

"Après la physiothérapie et la prothèse, il peut continuer sa vie quotidienne... Mais un long processus de traitement nous attend", a-t-elle déclaré.

Muaini, qui a besoin d'aide pour se lever du lit et pour accomplir la plupart des autres tâches, a déclaré que tout ce qu'il pouvait faire pour l'instant était de lire le Coran, de prier et de discuter avec ses amis et ses proches.

Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait d'être venu en Turquie, il a répondu : "Non, c'est le destin :

"Non, c'est le destin... Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma maison d'Alep. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma maison à Alep, mais je pourrai peut-être y retourner un jour, lorsque la guerre sera complètement terminée.