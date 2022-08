Un an de règne taliban donne à l'Afghanistan la sécurité mais peu d'espoir

Quelques personnes ont tiré des coups de feu de célébration en l'air à Kaboul, mais la ville de 4,5 millions d'habitants était autrement calme un an après que les talibans aient marché dans la capitale.

Le pays est plus sûr qu'il ne l'était lorsque le mouvement islamiste pur et dur menait une insurrection contre les forces étrangères dirigées par les États-Unis et leurs alliés afghans, même si une ramification locale de l'État islamique a perpétré plusieurs attentats.

Pourtant, cette sécurité relative ne peut masquer l'ampleur du défi auquel les talibans sont confrontés pour mettre l'Afghanistan sur la voie de la croissance économique et de la stabilité. L'économie subit d'énormes pressions, causées en grande partie par l'isolement du pays, les gouvernements étrangers refusant de reconnaître ses dirigeants.

L'aide au développement, sur laquelle le pays comptait tant, a été réduite car la communauté internationale exige que les talibans respectent les droits des Afghans, en particulier des filles et des femmes dont l'accès au travail et à l'éducation a été réduit.

Les talibans exigent le retour de 9 milliards de dollars de réserves de la banque centrale détenues à l'étranger, mais les pourparlers avec les États-Unis se heurtent à des obstacles, notamment les exigences américaines qu'un chef taliban soumis à des sanctions quitte son poste de commandant en second de la banque.

Les talibans refusent de céder à ces exigences, affirmant qu'ils respectent les droits de tous les Afghans dans le cadre de leur interprétation de la loi islamique.

Et tant qu'il n'y aura pas de changement majeur dans la position de l'un ou l'autre camp, il n'y a pas de solution immédiate en vue pour la spirale des prix, la hausse du chômage et la faim qui s'aggraverait avec l'arrivée de l'hiver.

"Nous nous dirigeons tous vers l'obscurité et le malheur", a déclaré Amena Arezo, un médecin du sud-est de la province de Ghazni. "Les gens n'ont aucun avenir, surtout les femmes".

Environ 25 millions d'Afghans vivent aujourd'hui dans la pauvreté, soit bien plus de la moitié de la population, et les Nations Unies estiment que jusqu'à 900 000 emplois pourraient être perdus cette année en raison de la stagnation de l'économie.

LE MANQUE D'OPPORTUNITÉS

Fatima, qui vit dans la province de Herat, dans l'ouest du pays, a déclaré avoir remarqué une amélioration de la sécurité au cours de l'année écoulée, mais a noté avec consternation que les écoles pour filles avaient fermé et qu'il y avait un manque d'opportunités d'emploi pour les femmes.

Comme de nombreux Afghans, elle a demandé que seul son prénom soit utilisé par crainte de représailles.

Jawed, originaire de la province méridionale de Helmand, qui a connu de violents combats par le passé, a déclaré que la sécurité s'était considérablement améliorée depuis le retour au pouvoir des talibans, 20 ans après qu'ils aient été chassés par les forces armées soutenues par les États-Unis, mais a également noté une inflation galopante.

La dernière fois que les talibans ont gouverné l'Afghanistan, à la fin des années 1990, les femmes ne pouvaient pas travailler, les filles étaient interdites d'école et la loi islamique stricte était appliquée brutalement, notamment par des exécutions publiques.

La société civile et les médias indépendants se sont également réduits, beaucoup de leurs membres ayant quitté le pays. La mission de l'ONU en Afghanistan a déclaré dans un récent examen que le groupe limitait la dissidence en arrêtant des journalistes, des activistes et des manifestants.

Un porte-parole des talibans avait rejeté le rapport de l'ONU et déclaré que les arrestations arbitraires n'étaient pas autorisées.

L'administration du pays est toujours considérée comme un gouvernement intérimaire ou une autorité de facto avec des ministres intérimaires, dont les décisions peuvent être annulées par le chef spirituel suprême du groupe, basé dans la ville méridionale de Kandahar.

Certains experts constitutionnels et juridiques affirment qu'il n'est pas toujours évident de savoir comment le code islamique légal et moral de la charia sera interprété et appliqué dans la pratique.

"Le problème le plus évident est qu'il n'y a pas d'uniformité de la loi", a déclaré Zalmai Nishat, un expert constitutionnel afghan qui a précédemment travaillé comme conseiller du gouvernement.

"Maintenant, c'est au gré des caprices du chef (taliban) de Kandahar et aussi de ceux qui dirigent en son nom... c'est ça le problème, c'est l'imprévisibilité."