Un ancien ambassadeur américain va plaider coupable d'espionnage au profit de Cuba pendant des décennies

Un ancien ambassadeur des États-Unis va plaider coupable d'espionnage au profit de Cuba pendant des décennies, comme l'ont montré des documents judiciaires jeudi, dans ce que le ministère de la Justice a décrit comme l'une des infiltrations les plus importantes et les plus durables du gouvernement américain par un agent étranger.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ? Victor Manuel Rocha, qui a été ambassadeur des États-Unis en Bolivie de 2000 à 2002, a été accusé en décembre d'avoir commis de multiples délits fédéraux, notamment d'avoir agi en tant qu'agent étranger illégal et d'avoir utilisé un passeport obtenu frauduleusement. Les États-Unis accusent M. Rocha d'avoir secrètement soutenu Cuba et sa mission clandestine de collecte de renseignements contre Washington depuis 1981. CITATIONS CLÉS Il a plaidé non coupable à la mi-février et les parties à l'affaire ont annoncé jeudi qu'il "allait modifier son plaidoyer", selon une entrée dans le système d'archives judiciaires en ligne des États-Unis. La sentence a été fixée au 12 avril. M. Rocha a été arrêté en décembre. Son représentant légal n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. CONTEXTE M. Rocha a travaillé pour le département d'État de 1981 à 2002, comme l'a indiqué le ministère de la justice lors de son inculpation. Il a fait partie du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche de 1994 à 1995 et a travaillé comme conseiller du commandant du Commandement sud de l'armée américaine de 2006 à 2012 environ, a ajouté le ministère. M. Rocha a admis avoir travaillé pendant des décennies pour Cuba lors d'une série de réunions en 2022 et 2023 avec un agent infiltré du FBI qui s'est fait passer pour un représentant secret de la Direction générale des renseignements cubains, selon un document du tribunal.