Un ancien analyste de Goldman et Blackstone accusé de délit d'initié

Le 28 septembre 2023 à 19:14 Partager

Les procureurs américains ont annoncé jeudi l'inculpation pour délit d'initié d'un ancien analyste de Goldman Sachs et de Blackstone, ainsi que de deux de ses amis, pour avoir exploité des informations non publiques sur des projets de fusions et de partenariats stratégiques.

Les autorités ont déclaré que l'ancien analyste Anthony Viggiano, 26 ans, de Baldwin, New York, a transmis des informations sur au moins huit transactions entre 2021 et 2023 à Christopher Salamone, 35 ans, un représentant commercial en construction qu'il connaît depuis deux décennies et qui a grandi dans le même quartier. Viggiano aurait également renseigné son ami d'université Stephen Forlano, 27 ans, qui a renseigné d'autres personnes, dont son ami d'université Nathan Bleckley, 26 ans, capitaine de l'armée américaine. Les transactions ultérieures ont généré plus de 580 000 dollars de profits illégaux, dont 322 000 dollars pour Salamone, selon les documents judiciaires. Le ministère de la justice a indiqué que Salamone, de Long Beach (New York), avait plaidé coupable de trois chefs d'accusation de fraude en matière de valeurs mobilières et d'un chef d'accusation de complot, et qu'il coopérait dans le cadre de son enquête. Viggiano doit répondre de neuf chefs d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières et de complot, tandis que Forlano, de Tampa, en Floride, doit répondre de quatre chefs d'accusation. Les quatre hommes font également l'objet de poursuites civiles de la part de la Securities and Exchange Commission. Bleckley vit à Altus, dans l'Oklahoma. Les huit transactions comprenaient la vente par American International Group d'une partie de son unité vie et retraite à Blackstone, et l'accord de la société de capital-investissement Advent International pour l'achat de l'opérateur de satellites Maxar Technologies pour environ 6,4 milliards de dollars, dette comprise. Goldman a conseillé Advent. Selon la SEC, Viggiano et Salamone ont investi dans quatre autres sociétés de défense comme "écran de fumée" lorsqu'ils ont acheté des titres Maxar, afin de pouvoir dire qu'ils achetaient des actions de défense "en prévision d'une éventuelle troisième guerre mondiale". Viggiano "a trahi la confiance de ses employeurs", a déclaré le procureur Damian Williams à Manhattan. Steven Brill, avocat de Viggiano, n'a pas souhaité faire de commentaire. L'avocat de Forlano, Michael Bachner, a déclaré que son client niait avoir commis des actes répréhensibles et qu'il contesterait vigoureusement les accusations portées contre lui. L'avocat de Bleckley, Todd Spodek, a déclaré que son client, "un membre dévoué des forces armées, accorde une grande importance à ce qui est juste. Nous sommes impatients de clore ce chapitre de sa vie". L'avocat de Salamone n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Blackstone a confirmé l'ancien emploi de Viggiano, a indiqué qu'elle coopérait avec les autorités et a déclaré qu'elle n'avait "absolument aucune tolérance pour le comportement allégué". Goldman n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Les raisons pour lesquelles Viggiano a quitté Blackstone et Goldman n'ont pas été précisées dans l'immédiat.