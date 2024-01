Un ancien associé du cabinet Freshfields a été condamné mardi à trois ans et six mois de prison pour son rôle dans un système de fraude fiscale allemand de plusieurs milliards d'euros qui a piégé des dizaines de banques nationales et internationales et des centaines de personnes.

Les procureurs ont accusé l'avocat fiscaliste, Ulf Johannemann, d'avoir aidé un client à frauder le fisc et ont demandé une peine de cinq ans et demi. (Reportage de Tom Sims, édition de Madeline Chambers)